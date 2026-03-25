„W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim” - przekazał rzecznik NBP Maciej Antes.
W podcaście „W związku ze śledztwem” „Newsweeka” uderzono w byłą pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. Przekonywano, że miała ona pracować w krakowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego.
Za „Newsweekiem” rewelacje podawały inne portale, także prawicowe, które później kasowały swój wpis.
Okazało się bowiem, że informacje te są nieprawdziwe, co potwierdził sam Narodowy Bank Polski.
Reakcja rzecznika
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim
— poinformował rzecznik NBP Maciej Antes w komunikacie prasowym.**
Adrian Siwek/Newsweek/NBP
