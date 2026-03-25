Premier zaatakował Nawrockiego. Prezydent przypomniał zdjęcie szefa rządu z rosyjskim dyktatorem: "Panie Donaldzie Tusku, ten Putin?"

Nawrocki odpowiada na atak Tuska / autor: Fratria
Premier Donald Tusk przypuścił atak na prezydenta Karola Nawrockiego, próbując wmówić opinii publicznej, że rosyjski dyktator cieszy się z wizyty głowy państwa na Węgrzech. Wpis spotkał się z mocną ripostą ze strony prezydenta.

Prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu (woj. podkarpackie). W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.

Spotkania te premier Donald Tusk postanowił skleić z… decyzją Węgier o odcięciu dostaw gazu dla Ukrainy.

Jest pierwszy efekt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, premier Węgier Viktor Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy.

— napisał.

Riposta prezydenta

Na atak odpowiedział prezydent Karol Nawrocki, publikując zdjęcie, na którym widać, jak Donald Tusk, podając rękę rosyjskiemu dyktatorowi, pochyla się.

Panie Donaldzie Tusku, ten Putin?

— zapytał.

Adrian Siwek/PAP/X

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

