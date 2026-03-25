Premier Donald Tusk przypuścił atak na prezydenta Karola Nawrockiego, próbując wmówić opinii publicznej, że rosyjski dyktator cieszy się z wizyty głowy państwa na Węgrzech. Wpis spotkał się z mocną ripostą ze strony prezydenta.
Prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu (woj. podkarpackie). W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.
Spotkania te premier Donald Tusk postanowił skleić z… decyzją Węgier o odcięciu dostaw gazu dla Ukrainy.
Jest pierwszy efekt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, premier Węgier Viktor Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy.
— napisał.
Riposta prezydenta
Na atak odpowiedział prezydent Karol Nawrocki, publikując zdjęcie, na którym widać, jak Donald Tusk, podając rękę rosyjskiemu dyktatorowi, pochyla się.
Panie Donaldzie Tusku, ten Putin?
— zapytał.
Adrian Siwek/PAP/X
