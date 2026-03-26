Nowa Lewica próbuje tylnymi drzwiami wprowadzić podatek katastralny. Pomysł ten szczególnie nie spodobał się Ryszardowi Petru, który krytykując inicjatywę, pokazał typowe dla swojego środowiska oderwanie od realiów życia Polaków. Stwierdził bowiem na antenie RMF FM, że projekt ten uderzy w osoby o niskich dochodach, które „mają na przykład trzy mieszkania w mniejszych miejscowościach”. Wychodzi więc na to, że większość Polaków w takiej sytuacji żyje wręcz w skrajnej biedzie.
Politycy Nowej Lewicy przedstawili 20 marca projekt ustawy wprowadzający podatek od biznesu mieszkaniowego. Podatek ma być naliczany od wartości trzeciego i każdego kolejnego mieszkania. Docelowo ma on osiągnąć pułap 1,5 proc. od wartości mieszkania. Pomysł ten nie spodobał się koalicjantowi Lewicowi - Ryszardowi Petru z klubu parlamentarnego Centrum. Przekonywał on na antenie RMF FM, że pomysł ten uderzy… w osoby o niskich dochodach.
Uderzy to w osoby szczególnie o niskich dochodach, które mają na przykład trzy mieszkania w mniejszych miejscowościach
— wypalił.
Są różne rozwiązanie podatku katastralnego. Zwykle się to robi od wartości nie tyle mieszkania, ile gruntu. Natomiast w Polsce mamy całą masę mieszkań, chociażby w centrum Warszawy, gdzie mieszkają właśnie osoby o niskich dochodach, które mają relatywnie duże aktywa
— stwierdził.
Adrian Siwek/RMF FM/PAP
