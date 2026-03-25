„Pokazaliśmy przez osiem lat, że potrafimy. (…) Szef nasz ma pomysł, ma koncept, zdaje sobie sprawę z tego, w jakim stanie jest państwo. Już cała maszyna działa - od czego trzeba zacząć, jak to zrobić, gdzie są najistotniejsze elementy. Zaufajcie tym ludziom, którzy już przez lata się sprawdzili” - zwróciła się do widzów Telewizji wPolsce24 Małgorzata Wassermann, posłanka Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem.
Małgorzata Wassermann została zapytana na antenie Telewizji wPolsce24 o to, czy wyobraża sobie koalicję, czy też pakt senacki pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej.
Apel do wyborców
W tym kontekście posłanka zwróciła się do widzów.
Szanowni państwo, jak będziecie dokonywać wyboru przy urnie, a to jest bardzo istotne, to oceniajcie tych ludzi, którzy już coś w praktyce pokazali, bo uwierzcie mi, że można wszystko poopowiadać, jak się nigdy nie rządziło i za nic nie odpowiadało
— powiedziała.
W związku z powyższym ja bym powiedziała tak: były skutki uboczne różnych naszych działań, ja bym tego nie powiedziała, że to były błędy, bo to decyzje były nieraz dramatyczne, trzeba było wybrać mniejsze zło, nie było po prostu jakby innej możliwości, ale popatrzcie na konsekwencje. Mogę obiecać i opowiedzieć wszystko, jeżeli za to nie odpowiadam, nie zarządzam. Weźcie tych polityków, popatrzcie, czym oni w życiu się zajmowali, gdzie pracowali, czym zarządzali, jaką mieli odpowiedzialność
— zauważyła.
Ja dzisiaj patrzę na ławy sejmowe i widzę tam kilkanaście twarzy, których jedynym osiągnięciem było cytowane już wielokrotnie „osiem gwiazdek” PiS i oni tylko przy tych krzykach weszli do Sejmu. Takich państwo chcecie? Macie ich teraz w rządzie, bo oni tworzą koalicję rządzącą, widzicie jakie są skutki?
— zapytała.
Szeroka ławka PiS
Małgorzata Wassermann podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość walczy o samodzielne rządy.
Profesor Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i tak dalej, i tak dalej. My mamy bardzo szeroką ławkę fantastycznych ludzi
— powiedziała.
Żadnych deklaracji
Posłanka wskazała, że ma nadzieję, że w przyszłym Sejmie Prawu i Sprawiedliwości nie będzie brakować głosów do samodzielnej większości, ale jeżeli tak się stanie, to wówczas decyzje zapadać będą po wyborach
Nie wymagajcie od nas dzisiaj deklaracji
— wskazała.
Gdybym ja dzisiaj wierzyła w sprawczość i w program innych partii, to być może bym się do nich zapisała. A ja wierzę w sprawczość mądrość i decyzyjność mojego ugrupowania
— zaznaczyła.
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756414-tylko-u-nas-wassermann-pokazalismy-przez-8-lat-ze-potrafimy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.