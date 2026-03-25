CBOS sprawdził, jakim zaufaniem cieszą się najważniejsi polscy politycy. Z najnowszego badania wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest liderem społecznego zaufania. Głowie państwa ufa aż 52 procent Polaków.
Drugie miejsce zajął minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 procent społeczeństwa. Podium uzupełnił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (44 procent).
Na czwartym miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (43 procent). Zaufanie do szefa rządu Donalda Tuska zadeklarowało natomiast 38 procent badanych, co jest porażająco niskim wynikiem w stosunku do tego, jakim zaufaniem cieszy się prezydent Karol Nawrocki.
Wynik Mentzena
W badaniu sprawdzono także zaufanie innych politycznych liderów. I tak jednemu z liderów Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa 35 procent Polaków, zrotowanemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni 33 procent, liderowi razem Adrianowi Zandbergowi 31 procent. Taki sam wynik osiągnął obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa natomiast 27 procent badanych.
Adrian Siwek/RMF FM
