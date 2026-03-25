Niczego bardziej absurdalnego nie mogliśmy się spodziewać. Donald Tusk postanowił oskarżyć Karola Nawrockiego o wpływ na odcięcie przez Węgry dostaw gazu dla Ukrainy. „Jest pierwszy efekt wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, premier Węgier Viktor Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu” – napisał premier Donald Tusk.
Prezydenci Polski i Węgier Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok wzięli udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przemyślu (woj. podkarpackie). W drugiej części dnia rozmowy przeniosły się do Budapesztu, gdzie Nawrocki spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.
Viktor Orban ogłosił, że Węgry wstrzymują dostawy gazu na Ukrainę do czasu wznowienia dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.
Potrzebujemy nowych środków, które pomogą nam przełamać blokadę naftową i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Węgier. Dlatego dostawy gazu z Węgier na Ukrainę będą stopniowo wstrzymywane, a nadwyżki magazynowane w kraju. Dopóki Ukraina nie będzie dostarczać ropy naftowej, nie będzie też otrzymywać gazu z Węgier
– oświadczył Orban.
Do decyzji Orbana premier Tusk odniósł się na X.
Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orban odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy
— podkreślił szef rządu.
Reakcja w sieci
Absurdalne słowa Tuska spotkały się z reakcją polityków PiS.
Ten tweet jest tak głupi, jak to pańskie zachowanie…
– napisał Marek Pęk, swój wpis ilustrując zdjęciem Tuska przykładającego palce do pleców Donalda Trumpa.
Do sprawy odniósł się też Michał Woś.
Paliwem za 5.19 już się zajęliście? Porodówkami? Gigantyczną dziurą budżetową? Może chociaż pedofilią w platformie?
– czytamy w jego wpisie.
12 kwietnia odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Viktora Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.
PAP/mly
