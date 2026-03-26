Szok! Ważny funkcjonariusz KG Straży Granicznej w areszcie. Stanisław Żaryn: "Fatalne informacje. To rzutuje na wizerunek"

Ważny funkcjonariusz KG SG zajmował się handlem ludźmi / autor: Fratria
Ważny funkcjonariusz KG Straży Granicznej według prokuratury miał brać udział w grupie, która zajmowała się handlem ludźmi oraz nielegalnym zatrudnianiem obcokrajowców. „Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować wszystkich uczestników nielegalnego procederu i pociągnąć do odpowiedzialności. Coś mi mówi, że to sprawa rozwojowa” - skomentował sprawę Stanisław Żaryn.

Radio Zet poinformowało, że „wysoko postawiony funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej” spędzi w areszcie tymczasowym trzy miesiące. Jest on podejrzany o udział w grupie zajmującej się handlem ludźmi oraz nielegalnym zatrudnianiem obcokrajowców. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

B. miał dostęp do wszystkich baz danych Straży Granicznej. Mógł wykorzystywać nielegalnie informacje i dane osobowe cudzoziemców dla potrzeb grupy przestępczej

— przekazał anonimowy przedstawiciel służb w rozmowie z Radiem Zet.

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Stanisław Żaryn, prezes Fundacji IBN.

Fatalne informacje. To rzutuje na wizerunek Kierownictwa SG, ale i całej, b. ważnej dla RP, służby

— wskazał.

Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować wszystkich uczestników nielegalnego procederu i pociągnąć do odpowiedzialności. Coś mi mówi, że to sprawa rozwojowa

— dodał.

Adrian Siwek/X/Radio Zet

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

