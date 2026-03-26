Ważny funkcjonariusz KG Straży Granicznej według prokuratury miał brać udział w grupie, która zajmowała się handlem ludźmi oraz nielegalnym zatrudnianiem obcokrajowców. „Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować wszystkich uczestników nielegalnego procederu i pociągnąć do odpowiedzialności. Coś mi mówi, że to sprawa rozwojowa” - skomentował sprawę Stanisław Żaryn.
Radio Zet poinformowało, że „wysoko postawiony funkcjonariusz Komendy Głównej Straży Granicznej” spędzi w areszcie tymczasowym trzy miesiące. Jest on podejrzany o udział w grupie zajmującej się handlem ludźmi oraz nielegalnym zatrudnianiem obcokrajowców. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.
B. miał dostęp do wszystkich baz danych Straży Granicznej. Mógł wykorzystywać nielegalnie informacje i dane osobowe cudzoziemców dla potrzeb grupy przestępczej
— przekazał anonimowy przedstawiciel służb w rozmowie z Radiem Zet.
Fatalne informacje
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Stanisław Żaryn, prezes Fundacji IBN.
Fatalne informacje. To rzutuje na wizerunek Kierownictwa SG, ale i całej, b. ważnej dla RP, służby
— wskazał.
Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować wszystkich uczestników nielegalnego procederu i pociągnąć do odpowiedzialności. Coś mi mówi, że to sprawa rozwojowa
— dodał.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756401-wazny-funkcjonariusz-kg-sg-w-areszcie-zaryn-fatalne-informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.