„Dziś dołączyłam do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i opuściłam szeregi Europy Suwerennych Narodów” - napisała dziś europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci Konfederacji. Taki ruch nie spodobał się władzom ugrupowania. „Z nikim od nas nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie. Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii” - powiedział rzecznik Nowej Nadziei Wojciech Machulski w rozmowie z Onetem. Zajączkowska twierdzi jednak, że nie ma zamiaru opuścić partii.
Ewa Zajączkowska-Hernik należy do najbardziej wyrazistych postaci w Konfederacji. Zasłynęła m.in. ostrymi starciami werbalnymi z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.
Prawicowy blok składa się obecnie z dwóch partii: Nowej Nadziei - frakcji Sławomira Mentzena, i Ruchu Narodowego, na którego czele stoi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Europoseł reprezentuje środowisko Sławomira Mentzena, choć po dzisiejszej decyzji związanej z pracą w PE, jej dni w Nowej Nadziei mogą być policzone. Tak przynajmniej twierdzi rzecznik partii Wojciech Machulski, bo sama Zajączkowska-Hernik utrzymuje, że odchodzić z ugrupowania nie zamierza.
Zajączkowska-Hernik: Ogromny krok naprzód
Na platformie X Zajączkowska-Hernik oświadczyła dzisiaj, że „czas na zmiany!”.
Dziś dołączyłam do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i opuściłam szeregi Europy Suwerennych Narodów! Dziękuję wszystkim europosłom i pracownikom grupy ESN, z którymi mogłam współpracować przez ostatnie kilkanaście miesięcy. To był dla mnie niezwykle cenny czas, dzięki któremu zdobyłam ogromne doświadczenie w pracy w Parlamencie Europejskim
— napisała.
Dla mnie to bardzo ważna decyzja i ogromny krok naprzód. Pozostaję w Konfederacji, z którą pragnę zmienić Polskę na lepsze i w ramach której wystartuję do Sejmu RP w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. A teraz dalej będę dalej walczyć o polskie sprawy w europarlamencie, już w grupie Patriotów, która jest trzecią siłą w Parlamencie Europejskim. Jestem pewna, że będzie to silny impuls dla całej Konfederacji, który pozwoli mi jeszcze lepiej Was reprezentować i bronić interesu obywatelskiego. W ramach grupy Patrioci dla Europy będę miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji, Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań - węgierskim Fideszem Viktora Orbana, francuskim Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen i Jordana Bardelli, czeskim ANO Andreja Babisa, hiszpańskim VOX, austriackim FPO, włoską Ligą, holenderską PVV, czy portugalską Chegą. Łącznie 14 państw i 85 europosłów!
— wyliczała, zwracając uwagę, że te ugrupowania sprawują w swoich krajach władzę lub, jeśli są opozycją, poważnie rosną w siłę.
Polityk zaapelowała do swoich zwolenników o „wsparcie i ogromną mobilizację”.
Ja ze swojej strony zrobię wszystko, co w mojej mocy i już szykuję kolejną niespodziankę, która pomoże nam jednoczyć się i osiągać wspólne cele. Szczegóły niebawem! Jeśli zechcecie podążać ze mną tą drogą w kierunku normalności i suwerenności, będę przeszczęśliwa i obiecuję, że nie zawiodę. Wspólnie walczmy o lepszą Polskę, bo Ojczyzna to nasze wspólne dobro, musimy jej bronić zawsze i wszędzie!
— podsumowała.
Machulski: Sama się wykluczyła
Decyzja europoseł wywołała jednak krytyczną reakcję władz Nowej Nadziei. Rzecznik ugrupowania, Wojciech Machulski, ocenił w rozmowie z Onetem, że takie postępowanie jest sprzeczne ze statutem partii.
Ewa Zajączkowska-Hernik z nikim od nas nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie. Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii
— poinformował.
Wskazał tutaj na art 12., w którym stwierdzono, że „Członek Partii traci członkostwo w Partii, wskutek: (…) samowolnego przystąpienia do innej partii politycznej lub do organizacji, której cele, metody działania i interesy są sprzeczne z celami, metodami działania i interesem Partii (…)”.
Ewa Zajączkowska-Hernik jest jednak odmiennego zdania, a redakcji Onetu powiedziała, że przede wszystkim nie została poinformowana o wykluczeniu z partii.
Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii. Ale najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen, razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji
— podkreśliła.
„Nie złożyłam rezygnacji”
Na wpis Zajączkowskiej-Hernik odpowiedział lider Konfederacji, prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, który podziękował europosłance „za ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych”.
Życzę ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski!
— napisał Mentzen.
Również PAP zapytała Ewę Zajączkowską-Hernik, czy w dalszym ciągu pozostanie politykiem Nowej Nadziei Mentzena, czy będzie też działać w ramach Ruchu Narodowego, któremu przewodzi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
— przekazała.
O słabnących wpływach Zajączkowskiej w Konfederacji media pisały od kilku miesięcy. W grudniu ubiegłego roku polityk utraciła funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego.
Czytaj także
Podsumowanie
Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła przejście do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy, co spotkało się z ostrą reakcją jej macierzystej partii, Nowej Nadziei. Rzecznik ugrupowania uznał ten ruch za samowykluczenie z partii, ponieważ nie był on konsultowany z jej władzami. Sama polityk zaprzecza, twierdząc, że nie opuściła partii i nadal chce działać w ramach Konfederacji.
PAP/Onet.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
