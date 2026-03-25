Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ws. Grupy Azoty Polyolefins w Policach.
Składamy zawiadomienie do NIK, KNF oraz ABW o celowym działaniu na szkodę GRUPY AZOTY POLYOLEFINS w Policach. TUSK, BALCZUN i cała ta banda musi odpowiedzieć za doprowadzenie do wyprzedaży państwowych aktywów za bezcen!!!
— poinformował w mediach społecznościowych Marek Gróbarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
O co chodzi?
Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna Grupy Azoty, przedstawiła wierzycielom zaktualizowane propozycje układowe, które zakładają m.in. brak konwersji długu Orlenu na akcje oraz częściowe umorzenie i spłatę zobowiązań w gotówce
Jak wskazano, zmiany zostały zaprezentowane 23 marca 2026 r. podczas zgromadzenia wierzycieli i są efektem prowadzonych rozmów. Kluczowa modyfikacja dotyczy sposobu zaspokojenia wierzytelności Orlenu wynikających z pożyczki udzielonej na finansowanie zakupu propanu.
Zgodnie z nową propozycją zrezygnowano z wcześniejszego scenariusza konwersji wierzytelności Orlenu na akcje spółki zależnej. W zamian przewidziano częściowe umorzenie długu oraz spłatę pozostałej kwoty w formie gotówkowej.
W sprawie Polimerów Police doniesienie do prokuratury złożyło Prawo i Sprawiedliwość.
Składniki majątkowe Polimerów będą sprzedawane za bezcen. To, co widzimy już teraz - od 8-9 miesięcy brak produkcji. Przecież te zakłady mogłyby na siebie zarabiać, ponieważ jest popyt na ten towar
— przekazał poseł PiS Dariusz Matecki.
Komu funkcjonowanie tej instytucji by przeszkadzało? Przeszkadzałoby Niemcom, tak samo jak stocznia w Szczecinie. Stąd apel do lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej: Dlaczego to robicie u nas w regionie? Dlaczego to robicie w Szczecinie? Dlaczego to robicie w Policach? Czy chcecie doprowadzić kolejne setki osób do nędzy? Zwolnienia na Pomorzu Zachodnim będą już niedługo dotyczyć tysięcy osób. W samych policach to jest niemal tysiąc osób, które mają zostać w różny sposób pozbawione pracy
— dodał.
Restrukturyzacja
Przypominamy, że w grudniu grupa Azoty Polyolefins podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego - podał właściciel spółki, Grupa Azoty. Celem jest zapewnienie dalszej działalności operacyjnej. Co więcej 28 listopada zarząd Grupy Azoty Polyolefiny złożył do Sądu Rejonowego w Szczecinie wniosek o ogłoszenie upadłości zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego.
