Reporter TVN24 Radomir Wit starał się ciągnąć relację swojej stacji i dopytywać posła PiS Marka Kuchcińskiego o to, czy mówił ostatnie premierowi Węgier Victorowi Orbanowi, że to skandal, iż „obściskuje się z Putinem”. „Wie pan, z Putinem częściej się obściskuje Merz i Merkel” - odpowiedział polityk PiS.
Pan był w tej delegacji, która rozmawiała z Węgrami. Czy powiedzieliście im tam tak jasno, stanowczo, że to jest skandal, że Orban obściskuje się z Putinem?
— pytał Marka Kuchcińskiego reporter TVN24.
Wie pan, z Putinem częściej się obściskuje Merz i Merkel
— ripostował Kuchciński.
No nie widziałem, żeby Merz się tu obściskiwał z Putinem. A powiedzieliście to im stanowczo, bo pan tam siedział naprzeciwko delegacji węgierskiej. Powiedzieliście im to tak bardzo jednoznacznie, że jesteście tym państwo oburzeni, że to skandal?
— dopytywał Wit.
„Nie widziałem, żeby Orban się obściskiwał”
Nie trzeba było mówić, to jest wszystko wiadome wszystkim
— podkreślił Kuchciński, zwracając uwagę, że wszyscy doskonale wiedzą, jakie jest stanowisko PiS-u w sprawie wojny na Ukrainie.
Ale na tym samym spotkaniu czy powiedzieliście, że oburza państwa to, że Orban się obściskiwał z Putinem po agresji Rosji na Ukrainie?
— wciąż drążył reporter TVN24.
Nie widziałem, żeby Orban się obściskiwał
— odparł były marszałek Sejmu.
A pan nie widział?
— pytał ironicznie Wit.
Nie. Natomiast widziałem, jak Merkel się i Tusk się obściskiwali
— zakończył rozmowę Kuchciński.
tkwl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756388-tak-kuchcinski-zgasil-reportera-tvn24-obsciskiwali-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.