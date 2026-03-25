Tak Kuchciński "zgasił" reportera TVN24! Wit pytał o Orbana. Polityk PiS: Widziałem, jak Merkel i Tusk się obściskiwali z Putinem

autor: Fratria
Reporter TVN24 Radomir Wit starał się ciągnąć relację swojej stacji i dopytywać posła PiS Marka Kuchcińskiego o to, czy mówił ostatnie premierowi Węgier Victorowi Orbanowi, że to skandal, iż „obściskuje się z Putinem”. „Wie pan, z Putinem częściej się obściskuje Merz i Merkel” - odpowiedział polityk PiS.

Pan był w tej delegacji, która rozmawiała z Węgrami. Czy powiedzieliście im tam tak jasno, stanowczo, że to jest skandal, że Orban obściskuje się z Putinem?

— pytał Marka Kuchcińskiego reporter TVN24.

Wie pan, z Putinem częściej się obściskuje Merz i Merkel

— ripostował Kuchciński.

No nie widziałem, żeby Merz się tu obściskiwał z Putinem. A powiedzieliście to im stanowczo, bo pan tam siedział naprzeciwko delegacji węgierskiej. Powiedzieliście im to tak bardzo jednoznacznie, że jesteście tym państwo oburzeni, że to skandal?

— dopytywał Wit.

Nie widziałem, żeby Orban się obściskiwał”

Nie trzeba było mówić, to jest wszystko wiadome wszystkim

— podkreślił Kuchciński, zwracając uwagę, że wszyscy doskonale wiedzą, jakie jest stanowisko PiS-u w sprawie wojny na Ukrainie.

Ale na tym samym spotkaniu czy powiedzieliście, że oburza państwa to, że Orban się obściskiwał z Putinem po agresji Rosji na Ukrainie?

— wciąż drążył reporter TVN24.

Nie widziałem, żeby Orban się obściskiwał

— odparł były marszałek Sejmu.

A pan nie widział?

— pytał ironicznie Wit.

Nie. Natomiast widziałem, jak Merkel się i Tusk się obściskiwali

— zakończył rozmowę Kuchciński.

