„W wydanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział wprost, że nawet gdybyśmy założyli, że jest wadliwość powołania w takim zakresie, że organ, który składał wniosek o powołanie, był wadliwie ustanowiony, to sama ta okolicnzość nie budzi żadnych możliwości do podważenia statusu sędziego” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego.
Czytaj także
Wyrok TSUE
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła siędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
W wydanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział wprost, że nawet gdybyśmy założyli, że jest wadliwość powołania w takim zakresie, że organ, który składał wniosek o powołanie, był wadliwie ustanowiony, to sama ta okolicnzość nie budzi żadnych możliwości do podważenia statusu sędziego bez jakichkolwiek dodatkowych okoliczności, które miałyby się zadziać w konkretnej sprawie, a które wpływałyby na ocenę, że temu sędziemu brak niezawisłości w konkretnym w konkretnej sprawie
— wskazał.
Trybunał Sprawiedliwości czyni swoje ustalenia na podstawie założenia, które zostało skonstruowane przez sąd odsyłający, a tym sądem odsyłającym był nikt inny, jak obecny prezes stowarzyszenia sędziów Iustitia Bartłomiej Przymusiński. Postawił on taką tezę, że sędzia powołany w procedurze, w której brała udział nowa Krajowa Rada Sądownictwa, został powołany z naruszeniem przepisów prawa, naruszeniem konstytucji, a także prawa Unii i Trybunał takie założenie uczynił. A my przecież wiemy, że Krajowa Rada Sądownictwa jest powołana zgodnie z naszą konstytucją, dlatego że przecież artykuł 187 nie przesądza w żaden sposób, jak mają być wybierani sędziowie. Odsyła do ustawy
— podkreśliła.
Jesteśmy ofiarami manipulacji?
Sędzia zwróciła uwagę, że po raz kolejny jesteśmy ofiarami manipulacji, celowego wprowadzania w błąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To jest powielane od 2019 roku, ale to bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, bo tylko pod takim warunkiem tak naprawdę trybunał się nad tym zastanawia. Więc trybunał czyni takie założenie, a następnie przechodzi do dalszych kwestii
— powiedziała.
I mimo tego, że czyni takie założenie, które jest nieprawdziwe, to i tak dochodzi do wniosku, że nie ma tutaj możliwości, żeby taki sędzia nie tworzył sądu w danej sprawie
— wskazała.
ZOBACZ CAŁY PROGRAM:
Czytaj także
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
