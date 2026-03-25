Przemysław Czarnek, poseł PiS i kandydat tej partii na premiera, z mównicy sejmowej zarzucił rządzącym, że doprowadzili do ogromnej dziury budżetowej, wynoszącej już ponad 80 miliardów złotych.
Widzieliście blady strach na twarzach tej części sali przy głosie Ani Gębickiej? Blady strach. Nic wam to nie pomoże. Wszystko się wyda. Wyda się tak samo to, co robicie z finansami publicznymi. Ponad 80 miliardów dziury budżetowej na 17 marca. Prawda panie ministrze Domański czy nie? Nieprawda? Zobaczymy 15 kwietnia. 48,5 miliarda na koniec lutego.
— mówił Przemysław Czarnek.
„Gdzie są te pieniądze?”
VAT o 7 miliardów mniejszy niż powinien być w lutym, mimo że ceny rosną, drożyzna nieprawdopodobna i podobno mamy wzrost PKB. O co tu chodzi? Gdzie są te pieniądze? Złożyliśmy wniosek o informację prezesa Rady Ministrów na temat zapaści finansów publicznych, ale nie ma prezesa Rady Ministrów. Pewnie wypuści jakiegoś Szłapkę czy kogoś, żeby znów nakłamał. Ciekawe, czy znów przeprosi. Finanse padają, a ludziom proponują paliwo o kilka groszy tańsze. Wstyd, musicie odejść!
— dodał.
tkwl/Sejm RP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756373-czarnek-do-rzadzacych-widze-wasz-strach-ale-to-sie-wyda
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.