W głosowaniu na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) Warszawa uzyskała trzecie miejsce, co oznacza, że odpadła w konkursie - poinformowało źródło unijne. Więcej głosów od Warszawy dostały Rzym i Lille. To one będą ze sobą rywalizować w dalszej procedurze, którą dziś rozstrzygną instytucje UE.
Konkurentami Warszawy było osiem innych miast: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.
Miasta wskazywane były przez Radę UE oraz PE
W pierwszym etapie wyboru siedziby EUCA kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Na krótkiej liście obu instytucji znalazły się Rzym i Lille, a Warszawa uzyskała trzecie miejsce - poinformowało źródło unijne.
W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e-commerce. Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.
„Tusk znowu załatwił”
Są już pierwsze komentarze na ten temat.
Tusk: Nikt mnie w Europie nie ogra. Europa: Polska odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego UE – na liście zostały Włochy i Francja
— napisał poseł Marcin Rymanowski.
D. Tusk znowu załatwił - jego nikt nie ogra i wszyscy się z nim liczą w UE. PAP: Warszawa odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego UE; na krótkiej liście - Rzym i Lille.
— wskazał senator Marek Pęk.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756372-nie-bedzie-siedziby-urzedu-celnego-ue-w-warszawie
