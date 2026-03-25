To jest to wzmocnienie pozycji Polski?! Nie będzie siedziby Urzędu Celnego UE w Warszawie. Nasza stolica odpadła w konkursie

  • Polityka
  • opublikowano:
Panorama Warszawy / autor: Fratria
W głosowaniu na siedzibę Urzędu Celnego UE (EUCA) Warszawa uzyskała trzecie miejsce, co oznacza, że odpadła w konkursie - poinformowało źródło unijne. Więcej głosów od Warszawy dostały Rzym i Lille. To one będą ze sobą rywalizować w dalszej procedurze, którą dziś rozstrzygną instytucje UE.

Konkurentami Warszawy było osiem innych miast: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

W pierwszym etapie wyboru siedziby EUCA kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Na krótkiej liście obu instytucji znalazły się Rzym i Lille, a Warszawa uzyskała trzecie miejsce - poinformowało źródło unijne.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e-commerce. Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.

Tusk znowu załatwił”

Są już pierwsze komentarze na ten temat.

Tusk: Nikt mnie w Europie nie ogra. Europa: Polska odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego UE – na liście zostały Włochy i Francja

— napisał poseł Marcin Rymanowski.

D. Tusk znowu załatwił - jego nikt nie ogra i wszyscy się z nim liczą w UE. PAP: Warszawa odpadła w konkursie na siedzibę Urzędu Celnego UE; na krótkiej liście - Rzym i Lille.

— wskazał senator Marek Pęk.

PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych