Stan Tymiński zamierza wystartować w najbliższych wyborach parlamentarnych w 2027 r. z list do Senatu. Potwierdził to w czasie dzisiejszej konferencji prasowej stojąc obok Grzegorza Brauna. Nie to jednak było najbardziej zastanawiające w jego wypowiedzi. Tymiński w ciepłych słowach mówił o zbrodniarzu Putinie. „Taki kraj jak Rosja potrzebuje silnego prezydenta, który potrafi się przeciwstawić zagranicznym interesom” - oświadczył dziś Tymiński.”
Stan Tymiński został zapamiętany w polskiej polityce z tego, że w wyborach prezydenckich w 1990 wszedł do drugiej tury, ale ostatecznie przegrał z Lechem Wałęsą. Bezskutecznie usiłował zarejestrować swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 1995 r., ponieważ nie udało mu się zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Wystartował za to w wyborach prezydenckich w 2005 r., ale uzyskał marny rezultat, zajmując 12 miejsce. Później zniknął z polityki do 2023 r. Wystartował w wyborach parlamentarnych do Senatu z komitetu Związek Słowiański, ale mandatu nie uzyskał.
W czasie wczorajszego wywiadu w Kanale Zero bardzo ciepło wypowiadał się o zbrodniarzu Władimirze Putinie, stwierdzając, że Rosjanie mają szczęście, posiadając takiego prezydenta. Dziś na pytania dziennikarza Telewizji wPolsce24 swoje opinie podtrzymał.
Taki kraj jak Rosja potrzebuje silnego prezydenta, który potrafi się przeciwstawić zagranicznym interesom
— powiedział Tymiński na konferencji Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna przed Sejmem. A co myśli o tym, jak Putin rządzi Rosją?
Wydaje mi się, że Rosjanie lubią swojego prezydenta, on ma pełne poparcie. Wiele lat jest prezydentem i myślę, że nim pozostanie.
— odpowiedział Tymiński.
Czytaj także
Wystartuje
We wczorajszym wywiadzie w Kanale Zero Tymiński zadeklarował start w wyborach do Senatu. Wskazał, że prawdopodobnie będzie kandydatem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w wyborach do Senatu. Dziś podtrzymał tę deklarację.
Czy jest jakiś konkretny okręg, który pana interesuje?
— zapytał dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Prawdopodobnie, jak pozwoli zdrowie to mogę kandydować
— odpowiedział Stan Tymiński.
Czytaj także
Robert Knap/wPolsce24
