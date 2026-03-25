„Tu chodzi o wywołanie efektu mrożącego. Każdy, kto będzie poważał status prokuratora Dariusza Korneluka, będzie poddany represjom” - powiedział mec. Bartosz Lewandowski na konferencji prasowej z prokuratorem Robertem Hernandem, legalnym Zastępcą Prokuratora Generalnego, przed Prokuraturą Krajową.
Dzisiaj w Prokuraturze Krajowej odbyło się posiedzenie dyscyplinarne prokuratora Roberta Hernanda za upublicznienie słynnego nagrania z 12 stycznia 2024 roku, gdy Adam Bodnar nielegalnie przejmował Prokuraturę Krajową.
Jak mówił mec. Bartosz Lewandowski, Dariusz Korneluk „nie jest prokuratorem krajowym, nie mógł on zwołać zarówno zebrań, jak i zgromadzeń prokuratorów na szczeblu PK w celu wyboru członków tego sądu dyscyplinarnego przy PG, w związku z tym ta kwestia była podniesiona”.
Natomiast drugą zasadniczą przyczyną był fakt, że jeden z prokuratorów jest członkiem stowarzyszenia „Lex super omnia”. Stowarzyszenia prokuratorów, które wspiera zarówno obecnego, jak i poprzedniego ministra sprawiedliwości i które to stowarzyszenie zobligowało swoich członków do respektowania uchwał i kierunków, które zarząd tego stowarzyszenia podejmuje. A akurat w świetle szeregu różnego rodzaju dokumentów, również uchwał – uchwały z 14 stycznia 2024 roku – wprost ona odnosiła się do osoby prokuratora Hernanda
— wskazał.
Termin został odroczony. Ten wniosek będzie przekazany do rozpoznania innemu składowi
— powiedział.
— podkreślił mec. Bartosz Lewandowski.
„Nie mam aktywnej karty do wejścia”
Głos zabrał również prokurator Robert Hernand, legalny Zastępca Prokuratora Generalnego.
Moja sytuacja wygląda tak, że wchodząc do budynku PK jako Zastępca Prokuratora Generalnego, nie mam aktywnej karty do wejścia, tylko muszę brać przepustkę, która pozwala mi tylko na udanie się do Sądu Dyscyplinarnego. Nie zostałem delegowany przez Prokuratora Generalnego, jeszcze Adama Bodnara, zostałem skierowany jako Zastępca Prokuratora Generalnego do wykonywania czynności
— wyjaśnił prok. Hernand.
Jako Zastępca Prokuratora Generalnego de facto jestem odsunięty od pełnienia funkcji Zastępcy. W moim głębokim przekonaniu w ten sposób omija się zapisy ustawowe
— dodał legalny Zastępca Prokuratora Generalnego.
