Mateusz Morawiecki na ważnym spotkaniu w USA. Jakie wnioski dla Polski? "Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją"

autor: Fratria/X

W Waszyngtonie, podczas The Hill & Valley Forum, jasno wybrzmiewa jeden wniosek: połączenie sektora technologicznego, państwa i przemysłu zbrojeniowego. To kierunek, który Polska również powinna jasno obrać” - stwierdził Mateusz Morawiecki, poseł PiS i były premier, we wpisie na platformie X. Dziś w USA rozpoczyna się konferencja CPAC, gromadząca czołowych przedstawicieli ruchu konserwatywnego z USA i innych krajów. Z polskiej strony wezmą w niej udział prezydent Karol Nawrocki i były premier Mateusz Morawiecki.

Mamy potencjał, by połączyć te sektory i zrobić realny skok technologiczny, wzmacniając jednocześnie własny przemysł obronny

— napisał na X Mateusz Morawiecki.

W USA mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją”

W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją. Dolina Krzemowa łączy się z administracją publiczną, z przemysłem zbrojeniowym, w budowie najmocniejszego systemu obrony na świecie i my w Polsce powinniśmy popatrzeć na połączenie tych sektorów w bardzo podobny sposób

— stwierdził były premier w nagraniu zamieszczonym na X.

To prawdziwa szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i podniesienia Polski na wysoki poziom zaawansowania naszych technologii

— dodał.

Zespół wPolityce.pl

Powiązane tematy

