Czy będzie jakaś reakcja władz Koalicji Obywatelskiej na kolejną sprawę pedofilii, której dopuszczali się byli działacze tego ugrupowania? Politycy obozu Donalda Tuska i media mu sprzyjające ciągle milczą i próbują przykryć aferę uderzeniami w opozycję. Justyna Dobrosz-Oracz z TVP Info w likwidacji chciała dziś podgrzewać temat kontaktów PiS z Viktorem Orbanem, którego w kwietniu czekają wybory, ale prezes Jarosław Kaczyński wszystko jej wyjaśnił. „Państwo chcą normalną politykę przedstawić jako jakieś nadużycie, bo nie macie innych argumentów. Zajmijcie się raczej pedofilią w partii, która dzisiaj rządzi… tą hańbą” - zwrócił uwagę prezes Jarosław Kaczyński. Przypomniał także skalę interwencji z zewnątrz w wybory w 2023 r., która wspierała Tuska.
Lewicowo-liberalne media połączyła zmowa milczenia ws. obrzydliwej sprawy pedofilii i zoofilii wśród osób powiązanych z Platformą Obywatelską. Od czasu wybuchu afery, trudno szukać artykułów czy programów, które poruszałyby tę kwestię. Zamiast trudnych pytań do polityków obozu władzy o przyczyny tego skandalu, dziennikarze zaprzyjaźnionych z obecną władzą stacji, ciągle atakują opozycję. Teraz na tapetę wzięto kontakty z premierem Viktorem Orbanem i wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech.
Zajmijcie się tą hańbą KO
Justyna Dobrosz-Oracz z TVP Info w likwidacji zaczepiła dziś w Sejmie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, próbując rozgrzewać temat kontaktów z premierem Viktorem Orbanem. To wszystko w związku z ostatnią wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie i kwietniowymi wyborami na Węgrzech. Przypomniała, że kiedyś krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński bardzo szybko sprowadził ją jednak na ziemię, przypominając, jak wyglądała kampania wyborcza w 2023 r.
Wie pani, jeżeli chodzi o interwencje w sprawy wyborcze, to naprawdę ta strona, którą pani reprezentuje nie powinna zabierać na ten temat głosu, bo rozmiar interwencji w polskie sprawy z zewnątrz w 203 roku był po prostu gigantyczny i w ogóle podważał znaczenie tych wyborów. Także proszę na ten temat nie mówić
— powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który wrócił uwagę na temat kompletnie przemilczany przez media sprzyjające Donaldowi Tuskowi. Sprawę kolejnych pedofilów powiązanych z Platformą Obywatelską, która wzburzyła społeczeństwo.
W ocenie prezesa Kaczyńskiego kręcenie pseudoafery wokół naturalnych kontaktów z władzami Węgier próbuje się przykryć skandal z pedofilią i brak reakcji ze strony polityków obozu władzy.
Państwo chcą normalną politykę przedstawić jako jakieś nadużycie, bo nie macie innych argumentów. Zajmijcie się raczej pedofilią w partii, która dzisiaj rządzi… tą hańbą
— zwrócił uwagę prezes PiS Jarosław Kaczyński.
