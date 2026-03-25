Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że rząd przygotowuje różne scenariusze dotyczące cen paliw. Jego zdaniem, „na dniach” będzie zaproponowane rozwiązanie. Zastrzegł, że przed podjęciem ostatecznej decyzji rząd nie będzie o niej informować.
Szłapka pytany w TVP Info o ewentualne działania rządu, które mogłyby obniżyć cenę paliw na stacjach, w tym o obniżkę VAT, odparł, że ministrowie bardzo intensywnie pracują i przygotowują różne scenariusze.
Te scenariusze będą wdrażane w zależności też od sytuacji, bo też trzeba obserwować to, co się dzieje na rynkach światowych
— powiedział.
Decyzja do końca tygodnia?
Myślę, że na dniach będzie zaproponowane rozwiązanie
— dodał.
Zastrzegł, że przed podjęciem ostatecznej decyzji rząd nie będzie o niej informować, bo każda tego typu informacja może wywołać „konkretne skutki”.
Dopytywany, czy decyzja rządu będzie podjęta do końca tygodnia, dopowiedział: „myślę, że tak”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
