Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,6 proc., co oznacza spadek o 1 p.p. w stosunku do badania przeprowadzonego na przełomie lutego i marca. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało wynik lepszy o 1 p.p. (wzrost z 25,4 proc. do 26,4 proc.). Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą zagłosowałoby 10,5 proc. respondentów (-1,8 p.p.) - wynika z badania Research Partner przeprowadzonego na panelu Ariadna.
Do parlamentu weszliby jeszcze przedstawiciele Korony Grzegorza Brauna, która zyskała zaufanie 7,7 proc. badanych (+0,9 p.p.) oraz Lewicy (bez Partii Razem), którą poparło 6,7 proc. ankietowanych (+1 p.p.).
Poparcie dla innych ugrupowań politycznych kształtuje się poniżej progu wyborczego - Partia Razem mogłaby liczyć na 2,9 proc., Polska 2050 – 1,7 proc., PSL – 1,6 proc., a inne partie – 1,7 proc.
10 proc. osób nie przyznaje się, na kogo oddałoby swój głos. Ale Polacy niezmiennie deklarują wysokie zainteresowanie wyborami - dziś najprawdopodobniej 71,8 proc. Polaków zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych (w tym 54,6 proc. respondentów odpowiedziało na pytanie o uczestnictwo w wyborach „zdecydowanie tak”, a 17,2 proc. „raczej tak”)
— czytamy w opracowaniu.
Szacowany podział mandatów
Pracownia o wskazanie prawdopodobnego podziału mandatów poprosiła dr Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącego badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań. Kształtuje się on następująco:
◼ Koalicja Obywatelska – 185 mandatów
◼ Zjednoczona Prawica – 167 mandatów
◼ Konfederacja – 50 mandatów
◼ Korona Grzegorza Brauna - 36 mandatów
◼ Lewica – 22 mandaty
Tym samym koalicja rządząca uzyskałaby łącznie 207 mandatów, a partie opozycyjne miałyby 253 reprezentantów w Sejmie
Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 20-23.03.2026, na ogólnopolskiej próbie 1080 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
kpc/Research Partner
