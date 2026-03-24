Ile Polacy mogliby zaoszczędzić dzięki ustawie prezydenta? Teraz można to sprawdzić! Uruchomiono stronę. "Gigawaty cynizmu rządzących"

Prezydent Karol Nawrocki / autor: X/ustawataniprad.pl
Prezydent Karol Nawrocki / autor: X/ustawataniprad.pl

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaprezentował stronę internetową zawierającą kalkulator pokazujący, ile - według niego - można byłoby zaoszczędzić na rachunku za prąd, gdyby prezydencki projekt ustawy o „Tanim prądzie” wszedł w życie.

Od dzisiaj każdy może sprawdzić, jakie koszty finansowe politycznej kalkulacji premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ponosi każda polska rodzina

— napisał na X Leśkiewicz. Według niego ustawa prezydenta Karola Nawrockiego „Tani Prąd -33 proc.” od 137 dni czeka w „zamrażarce (sejmowej) marszałka Czarzastego”.

Gigawaty cynizmu rządzących. A tymczasem Polacy płacą coraz więcej za prąd

— dodał.

Leśkiewicz pod wpisem zamieścił link do strony: https://ustawataniprad.pl.

Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada u.br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię.

kk/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

