Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaprezentował stronę internetową zawierającą kalkulator pokazujący, ile - według niego - można byłoby zaoszczędzić na rachunku za prąd, gdyby prezydencki projekt ustawy o „Tanim prądzie” wszedł w życie.
Od dzisiaj każdy może sprawdzić, jakie koszty finansowe politycznej kalkulacji premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ponosi każda polska rodzina
— napisał na X Leśkiewicz. Według niego ustawa prezydenta Karola Nawrockiego „Tani Prąd -33 proc.” od 137 dni czeka w „zamrażarce (sejmowej) marszałka Czarzastego”.
Gigawaty cynizmu rządzących. A tymczasem Polacy płacą coraz więcej za prąd
— dodał.
Leśkiewicz pod wpisem zamieścił link do strony: https://ustawataniprad.pl.
Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada u.br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię.
kk/PAP
