Były kandydat na prezydenta Polski Stan Tymiński, który w 1990 roku wszedł do drugiej tury wyborów, zamierza wrócić do polityki. Wskazał, że prawdopodobnie będzie kandydatem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w wyborach do Senatu.
Krzysztof Stanowski zapytał Stana Tymińskiego o to, czy zamierza startować w wyborach parlamentarnych z list Konfederacji Korony Polskiej.
Były kandydat na prezydenta potwierdził.
Prawdopodobnie tak
— wskazał w Kanale Zero.
Decyzję podejmę na jesieni na zjeździe Konfederacji Korony Polskiej
— powiedział.
Stanowski dopytał, czy będzie on kandydował na posła.
Prawdopodobnie na senatora
— odparł Tymiński.
Adrian Siwek/X/Kanał Zero
