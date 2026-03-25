Szef MS Waldemar Żurek zaklina rzeczywistość i próbuje desperacko przekonywać opinię publiczną, że wyrok TSUE nie zamknął sprawy „neo-sędziów”, tylko rzekomo potwierdził systemowy problem wadliwych powołań w sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. „Problemem są sędziowie, którzy zamiast zajmować się merytorycznie sprawami, zajmują się zawodową ścieżką sędziego i jeśli kariera zawodowa sędziego nie spełnia ideologicznych założeń, wyrok podlega uchyleni” - oceniła przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Wielbiony przez koalicję 13 grudnia TSUE orzekł, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego. Unijny trybunał odpowiedział w ten sposób na pytania poznańskiego sądu o dopuszczalność kwestionowania statusu sędzi powołanej przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 r.
Zaklęcia Żurka
Okazuje się jednak, że proceder uznawania tylko tych wyroków, które pasują władzy, dotyczy także TSUE.
Minister sprawiedliwości odniósł się do wyroku na platformie X we wtorek wieczorem.
TSUE nie zamknął sprawy neo-sędziów - przeciwnie, potwierdził systemowy problem wadliwych powołań, zarówno w sądach powszechnych, jak i Sądzie Najwyższym. Spodziewaliśmy się tego wyroku
— oświadczył minister Żurek.
Szef MS podkreślił, że reformę w tej sprawie należy „doprowadzić do końca”.
Obywatel musi mieć pewność, że o jego sprawie rozstrzyga sędzia, a nie polityczny nominant przebrany w togę. Mamy na to gotowe lekarstwo - nazywa się ustawa praworządnościowa
— dodał szef MS.
Prawdziwy problem
Na wpis Żurka zareagowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Przedłożona ustawa wg przepisu Markiewicza & company nie jest nawet procedowana w Sejmie. Problemem są sędziowie, którzy zamiast zajmować się merytorycznie sprawami, zajmują się zawodową ścieżką sędziego i jeśli kariera zawodowa sędziego nie spełnia ideologicznych założeń, wyrok podlega uchyleniu
— wskazała.
Wg tych kryteriów sędzia może nie być „niezawisły”, gdyż udzielił poparcia niewłaściwemu sędziemu. Uzasadnienia przypominają opinie służbowe o sędziach z czasów PRL. To jest prawdziwy problem
— dodała.
Złe dni
Głos zabrał także mecenas Bartosz Lewandowski.
Nie są to dobre dni Pana Ministra. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenia obrony i z hukiem uchylił wszystkie postanowienia Prokuratury Krajowej o zabezpieczeniu majątkowym wobec pana Ministra Zbigniew Ziobry
— zauważył.
Dzisiaj trzeba tłumaczyć opinii publicznej, że to co stwierdził TSUE to sukces rządu, choć w rzeczywistości jest porażką postulatów rządu….
— ocenił.
Adrian Siwek/X
