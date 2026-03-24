Małżonka Prezydenta RP Marta Nawrocka wzięła udział w spotkaniu inauguracyjnym Inicjatywy Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump – „Fostering the Future Together” – „Wspólnie kształtujemy przyszłość”. Stało się to na zaproszenie amerykańskiej pierwszej damy Melanii Trump. Marcie Nawrockiej towarzyszyli wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz. a także Joanna Szczygielniak, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.
Założona przez Melanię Trump koalicja „Fostering the Future Together” zrzesza państwa, których wspólnym celem jest wspieranie i ochrona dzieci. W ramach inicjatywy zostanie udostępniona zaawansowana technologia, w tym sztuczna inteligencja (Al). Nowoczesne rozwiązania mają pomóc dzieciom, nauczycielom i rodzicom, chroniąc najmłodszych przed zagrożeniami w Internecie. Największe firmy technologiczne opracowały takie narzędzia i chcą udostępnić udoskonalenia krajom uczestniczącym w koalicji – bezpłatnie lub po bardzo niskich kosztach.
Wsparcie dla inicjatywy „Fostering the Future Togehter” zapowiedzieli technologiczni giganci, tacy jak m.in. OpenAI, Microsoft, xAI, Meta, Palantir, Adobe, Google i Zoom Communications. Wśród krajów członkowskich inicjatywy znajdują się USA, Francja, Polska, Panama, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Litwa, Nigeria, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Aruba, Maroko, Kenia i Izrael.
Czego dotyczą rozmowy?
Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka na zaproszenie Małżonki Prezydenta USA Melanii Trump uczestniczy w spotkaniu z udziałem Małżonków Głów Państw z całego świata „Fostering The Future Together”. Mam zaszczyt towarzyszyć naszej Pierwszej Damie w tym wydarzeniu w Waszyngtonie
— przekazał w mediach społecznościowych Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, który także wziął udział w spotkaniu.
Rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w Internecie, w tym o skutecznym i bezpiecznym wykorzystaniu nowych technologii. W dzisiejszych czasach to kwestia wręcz fundamentalna dla rozwoju i zdrowia najmłodszych
— wskazał.
Uczestników szczytu powitała na spotkaniu Pierwsza Dama USA Melania Trump.
Misją naszej koalicji jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im lepszego dostępu do technologii i edukacji. To historyczny moment.
— wskazała.
W spotkaniu udział biorą Pierwsze Damy z 45. państw.
Na miejscu obecna jest Telewizja wPolsce24
