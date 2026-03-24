„Skandal – więzienie za poglądy dla starszego działacza opozycji antykomunistycznej, Adama Borowskiego!” - napisał na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie odbyło się posiedzenie dotyczące wykonania kary względem Adam Borowskiego za stwierdzenie, że mecenas Roman Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli słupami”. „Tusk wyzywał nas bezpodstawnie od ‘seryjnych zabójców kobiet’ – czy kiedykolwiek został za te kłamliwe słowa skazany?” - pytał Jarosław Kaczyński na platformie X.
Opinię publiczną zbulwersowała decyzja warszawskiego sądu ws. opozycjonisty czasów PRL, który ma trafić na pół roku do więzienia. Adam Borowski nie zamierza bowiem przeprosić za opinię o mecenasie Romanie Giertychu wyrażoną na antenie Telewizji Republika. Według Borowskiego, Giertych to adwokat, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli słupami”.
Mecenas będzie się odwoływał, jak się wyrok uprawomocni, to wtedy idę do pierdelka
— powiedział dziś dziennikarzom Adam Borowski po wyjściu z sali sądowej.
„System Tuska przekracza kolejną granicę”
Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do skandalicznej decyzji sądu ws. opozycjonisty czasów PRL
System Tuska przekracza kolejną granicę! Skandal – więzienie za poglądy dla starszego działacza opozycji antykomunistycznej, Adama Borowskiego! Nadgorliwość niektórych sędziów, chcących przypodobać się rządowi Tuska, jest charakterystyczna dla czasów, w których żyjemy. Wolności słowa w Polsce już nie ma. P.S.: Tusk wyzywał nas bezpodstawnie od „seryjnych zabójców kobiet” – czy kiedykolwiek został za te kłamliwe słowa skazany?
— napisał na portalu X.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował decyzję sądu dotyczącą opozycjonisty z czasów PRL Adama Borowskiego, który może trafić do więzienia za wypowiedź o Romanie Giertychu. Kaczyński uznał sytuację za „skandal” i przykład ograniczania wolności słowa, krytykując także Donalda Tuska.
