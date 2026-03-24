Słowa premiera Donalda Tuska są kolejnym przykładem manipulacyjnej polityki tego rządu, skierowanej przeciwko prezydentowi. Donald Tusk to najbardziej prorosyjski premier RP po 1989 r., który prowadził konsekwentną politykę resetu z Rosją - ocenił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odpowiadając na atak premiera wz. z wizytą głowy państwa w Budapeszcie. Jak dodał, Nawrocki wielokrotnie podkreślał, że nie zgadza się z wieloma decyzjami Węgier
Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że poniedziałkowa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech odbyła się wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu. Ocenił, że spotkanie polskiego prezydenta z premierem Węgier Viktorem Orbanem przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju jest działaniem wbrew polskim interesom. Tusk podkreślił, że interesie Polski nie jest wspieranie Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Zwrócił się też do prezydenta Nawrockiego słowami: „jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie”.
Reakcja Leśkiewicza
Do słów szefa rządu odniósł się rzecznik prezydenta. Zaznaczył, że Nawrocki uczestniczył w poniedziałek w obchodach Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, które są organizowane od 19 lat. W Budapeszcie - jak zaznaczył - Nawrocki spotkał się ponownie z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem, a potem też z Viktorem Orbanem, który - jak podkreślił Leśkiewicz - „jest premierem wybranym w demokratycznych wyborach przez obywateli Węgier”.
Węgry są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem NATO. Polska i Węgry stanowią wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Inicjatywy Trójmorza czy Bukaresztańskiej Dziewiątki. Prowadzimy wymianę gospodarczą, która rocznie osiąga kilkanaście miliardów euro
— przekazał PAP Leśkiewicz.
Zapewnił, że KPRP była w kontakcie z MSZ w sprawie planowanych obchodów, a jeszcze do niedzieli wieczorem resort podczas wizyty na Węgrzech miała reprezentować wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. -
W ostatniej chwili jej udział został odwołany
— podał rzecznik prezydenta.
Manipulacyjna polityka Tuska
Według niego prezydent podkreślał wielokrotnie i wybrzmiało to także podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że nie zgadza się z wieloma decyzjami Węgier, szczególnie jeśli chodzi o stosunek do Rosji Władimira Putina czy kwestię wspierania Ukrainy. Jak zaznaczył, prezydent Nawrocki uważa Putina za zbrodniarza odpowiedzialnego za agresję na Ukrainę i śmierć tysięcy obywateli tego kraju.
— ocenił Leśkiewicz.
— ocenił Leśkiewicz.
Jego zdaniem wypowiedź premiera to próba ratowania fatalnych notowań rządu i odwrócenia uwagi od złej sytuacji ekonomicznej w kraju czy problemów polskiej służby zdrowia.
Ataki na prezydenta to nieudolna próba przekierowania uwagi opinii publicznej od złej polityki rządu
— podsumował rzecznik prezydenta.
Zaangażowanie w wybory na Węgrzech
Przekonywał ponadto, że to nie prezydent, a premier Tusk angażuje się w proces wyborczy na Węgrzech, „jednoznacznie popierając kandydata opozycyjnej partii Tisza Petera Magyara”.
Adrian Siwek/PAP
