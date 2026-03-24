Posłanka Joanna Mucha, która w lutym br. opuściła partię i klub parlamentarny Polski 2050 podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat zakończenia kariery politycznej. Jej zapowiedź krótko skwitowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.
Mucha odejdzie z polityki?
Odchodzi pani z polityki?
— zapytał red. Marcin Fijołek na antenie Polsat News.
Prawdopodobnie tak. (…) Nie widzę swojego miejsca na scenie politycznej. Nie wrócę do do Koalicji Obywatelskiej czy wcześniej Platformy Obywatelskiej. Nie widzę się w żadnym projekcie, który ostatnio powstał, więc ponieważ nie widzę takiego miejsca, to prawdopodobnie rzeczywiście dokończę tę kadencję
— stwierdziła Joanna Mucha.
Myślę, że naród przerósł swoich polityków. Naród potrzebuje partii centrum dla ‘normalsów’, ale ja dzisiaj na polskiej scenie politycznej nie widzę takiej partii - partii, która powie wprost o różnych rzeczach
— oceniła posłanka.
Podobno smaży się na zapleczu taka partia
— zauważył red. Marcin Fijołek.
Słyszę o tym od prawie roku albo dłużej i jakoś nie widzę efektów tego smażenia
— dodała Joanna Mucha.
Cięta riposta Żukowskiej
Na zapowiedz poseł Muchy w dość bezpośredni sposób zareagowała przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.
I co będziesz robić po 5 kadencjach (20 latach) w Sejmie? Masz jeszcze 11 lat do emerytury
— zauważyła Anna Maria Żukowska.
