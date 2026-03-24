Premier Donald Tusk w zeszłym tygodniu stwierdził na antenie TVN24, że jego rząd nie likwiduje porodówek. Symbolem tego, jak bardzo minął się z prawdą, pozostanie już jeden konkretny przykład: porodówka w Lesku. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował dziś, że ma „bezpośrednie upoważnienie od pana premiera”, aby… przeprosić za „wprowadzenie opinii publicznej w błąd”. „Faktycznie, ta porodówka nie funkcjonuje” - stwierdził podczas konferencji prasowej.
Donald Tusk w dużej komercyjnej stacji telewizyjnej, był pytany o zamykanie porodówek w Polsce i skonfrontował się z dwójką młodych działaczy Razem. Kiedy poprosił o konkretny przykład, wymieniono porodówkę w Lesku.
Nie, nie jest zamknięta
— stwierdził premier
Rzecz w tym, że później Tusk doczekał się licznych odpowiedzi, z których wynika, że nie miał racji. Nie dość, że oddział jest zamkniętych od 1 stycznia 2026 r., to jeszcze szpital nie otworzy nawet „pokoju narodzin”.
Szłapka przeprasza (a nawet ma do tego upoważnienie)
Fakt, że premier publicznie powiedział nieprawdę, tak bardzo zbulwersował opinię publiczną, że trzeba było przeprosić. Sam Donald Tusk był najwyraźniej zbyt zajęty publicznym opowiadaniem kolejnych nieprawd, np. o rzekomej prorosyjskości prezydenta Karola Nawrockiego. Dlatego do przeprosin upoważnił rzecznika rządu (któremu również, co wykazują serwisy factcheckingowe, zdarza się manipulować lub wypowiadać publicznie całkowicie nieprawdziwe stwierdzenia).
Chciałbym - bo tutaj mam bezpośrednie upoważnienie od pana premiera - bardzo serdecznie przeprosić za wprowadzenie opinii publicznej w błąd w sprawie związanej z porodówką w Lesku. Faktycznie ta porodówka nie funkcjonuje.
— powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Adam Szłapka.
Zastrzegł przy tym, że rząd ani NFZ nigdy nie miały intencji zamykania tego oddziału.
Wniosek samorządu powiatowego, który trzykrotnie się pojawiał, i ostatecznie decyzja rady doprowadziła do tego też, że ta porodówka nie funkcjonuje. Niemniej jednak, bardzo przepraszam też za to, że opinia publiczna została wprowadzona w błąd. Nie było takiej intencji
— tłumaczył rzecznik.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk stwierdził w TVN24, że jego rząd nie zamyka porodówek, a na podany przez zadających mu pytanie gości - działaczy młodzieżówki lewicowej partii - przykład porodówki w Lesku odparł, że ten oddział nie został zamknięty. Okazało się jednak, że porodówka w Lesku nie funkcjonuje od 1 stycznia 2026 r., co wywołało krytykę ze strony opinii publicznej. W imieniu premiera rzecznik rządu Adam Szłapka przeprosił za wprowadzenie w błąd. Jednocześnie podkreślono, że decyzja o zamknięciu oddziału wynikała z działań samorządu, a nie bezpośrednio rządu czy NFZ.
