Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych odpowiedział na atak Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. „Od samego początku dobrowolnie ujawniam majątek mojej fundacji rodzinnej. Nazywanie mnie w tym kontekście cwaniakiem jest idiotyzmem lub złą wolą. Typowe dla P2050” - wskazał.
Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej we wpisie w serwisie X uderzyła w polityków Konfederacji - Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera.
Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie. Dlatego ruszamy z pracami nad ustawą Polski 2050, która zmusi parlamentarzystów i ministrów-cwaniaków do ujawnienia majątków ukrywanego w fundacjach rodzinnych. Stan posiadania dołączą do corocznego obowiązkowego oświadczenia majątkowego
— wskazała.
Skalę patologii ujawnił wczorajszy reportaż „Czarno na białym” TVN24, za który dziękuję. Szok jak na co dzień kłócący się politycy potrafią korzystać zgodnie, ponad politycznymi podziałami z raju podatkowego, który sami dla siebie stworzyli
— stwierdziła.
A zbieranie podpisów pod projektem zaczniemy od znanych cwaniaków na fundacjach: posłów Mentzena i Wiplera. Na Kongresie Nowego Otwarcia zapowiedzieliśmy wyrazistą politykę. Teraz bierzemy się do roboty
— zapowiedziała.
„Idiotyzm lub zła wola”
Na oskarżenia zareagował wspomniany Sławomir Mentzen, poseł, jeden z liderów Konfederacji.
Polityk udostępnił w sieci zrzut ekranu swojego oświadczenia.
Tak wygląda moje oświadczenie majątkowe. Od samego początku dobrowolnie ujawniam majątek mojej fundacji rodzinnej
— napisał.
Nazywanie mnie w tym kontekście cwaniakiem jest idiotyzmem lub złą wolą. Typowe dla P2050
— ocenił.
A co z Szyszką?
Głos zabrał także Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji.
Nawet jak Pani ma rację w sprawie jawności majątków polityków, to Pani manipuluje. Sławomir Mentzen wypisał wszystko w oświadczeniu majątkowym
— wskazał.
Ale mam pytanie: gdzie na stronie MFiPR jest oświadczenie majątkowe Pani prawej ręki Jana Szyszki?
— zapytał.
