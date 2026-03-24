Pełczyńska-Nałęcz nazwała Mentzena "cwaniakiem" i zapowiedziała projekt. Jest odpowiedź: "Idiotyzm lub zła wola"

Mentzen odpowiedział na atak Pełczyńskiej-Nałęcz / autor: Fratria

Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych odpowiedział na atak Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. „Od samego początku dobrowolnie ujawniam majątek mojej fundacji rodzinnej. Nazywanie mnie w tym kontekście cwaniakiem jest idiotyzmem lub złą wolą. Typowe dla P2050” - wskazał.

Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej we wpisie w serwisie X uderzyła w polityków Konfederacji - Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera.

Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom i ministrom nie przystoi szczególnie. Dlatego ruszamy z pracami nad ustawą Polski 2050, która zmusi parlamentarzystów i ministrów-cwaniaków do ujawnienia majątków ukrywanego w fundacjach rodzinnych. Stan posiadania dołączą do corocznego obowiązkowego oświadczenia majątkowego

— wskazała.

Skalę patologii ujawnił wczorajszy reportaż „Czarno na białym” TVN24, za który dziękuję. Szok jak na co dzień kłócący się politycy potrafią korzystać zgodnie, ponad politycznymi podziałami z raju podatkowego, który sami dla siebie stworzyli

— stwierdziła.

A zbieranie podpisów pod projektem zaczniemy od znanych cwaniaków na fundacjach: posłów Mentzena i Wiplera. Na Kongresie Nowego Otwarcia zapowiedzieliśmy wyrazistą politykę. Teraz bierzemy się do roboty

— zapowiedziała.

Na oskarżenia zareagował wspomniany Sławomir Mentzen, poseł, jeden z liderów Konfederacji.

Polityk udostępnił w sieci zrzut ekranu swojego oświadczenia.

Tak wygląda moje oświadczenie majątkowe. Od samego początku dobrowolnie ujawniam majątek mojej fundacji rodzinnej

— napisał.

Nazywanie mnie w tym kontekście cwaniakiem jest idiotyzmem lub złą wolą. Typowe dla P2050

— ocenił.

A co z Szyszką?

Głos zabrał także Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister cyfryzacji.

Nawet jak Pani ma rację w sprawie jawności majątków polityków, to Pani manipuluje. Sławomir Mentzen wypisał wszystko w oświadczeniu majątkowym

— wskazał.

Ale mam pytanie: gdzie na stronie MFiPR jest oświadczenie majątkowe Pani prawej ręki Jana Szyszki?

— zapytał.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

