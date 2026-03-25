Komentarze

"Prawny i polityczny cios między oczy Waldemara Żurka". Wyrok TSUE utemperuje ekipę Tuska? Internet zapłonął od komentarzy!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu Waldemar Żurek podczas posiedzenia RM oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Leszek Szymański/X (screeny)
TSUE zmiótł narrację forsowaną przez Waldemara Żurka i ekipę Donalda Tuska ws. tzw. neo-sędziów. W Internecie zaroiło się od triumfalnych komentarzy. Do sprawy odniosła się również przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. „Zachwyty nad dzisiejszym wyrokiem TSUE przyjmowane są przeze mnie bez entuzjazmu, a entuzjastyczne komentarze wywołują wściekłość” - napisała w serwisie X.

Kolejna, forsowana przed Waldemara Żurka narracja została zmiażdżona. TSUE orzekł, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego.

Cios między oczy Waldemara Żurka”

Portal X zapłonął od komentarzy.

Wyrok TSUE grzebie rewolucyjne pomysły Waldemara Żurka na oczyszczenie sądów z sędziów powołanych w ostatniej dekadzie. Wzmacnia także pytanie o legalność tych orzeczeń i etyczność tych sędziów, którzy podważali wyroki na morderców, pedofilii i gwałcicieli pod pretekstem, że były wydawane przez nieprawidłowo powołanych sędziów

— napisał poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Trybunał Sprawiedliwości UE dzisiaj wydał ważny wyrok dotyczący powoływania sędziów i zasady państwa prawa. Kluczowy wniosek? Sama nieprawidłowość w procedurze powołania sędziego nie oznacza automatycznie, że jest on stronniczy lub zależny

— skomentowała sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.

TSUE powtarza kolejny raz: „nie ma neosędziów”! Udział KRS (ukształtowanej w wyniku reformy polskiego systemu sądownictwa) w procedurze powołania sędziego oraz brak środka odwoławczego dla nierekomendowanych kandydatów, nie wystarczają same w sobie do wyłączenia tego sędziego

— dodała prof. prawa Genowefa Grabowska.

Orzeczenie TSUE to bomba atomowa zrzucona na głowę Koalicji 13 grudnia. Zmiotła wszystko, co do tej pory mówili i co gorsza robili w wymiarze sprawiedliwości

— napisał poseł PiS Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości.

TSUE nie ma kompetencji do wypowiadania się w sprawie polskiego sądownictwa, bowiem to materia konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, ale to orzeczenie to cios w samo serce polityki Waldemara Żurka i części środowiska prawniczego domagającego się wyrzucenia sędziów z zawodu

— stwierdził mecenas Bartosz Lewandowski.

Makao i po makale XD

— skomentował z humorem konstytucjonalista Oskar Kida.

I co teraz? Co z „reformami” Tuska/Bodnara/Żurka, co z peowskimi prostytutkami w togach, które dla wywołania politycznego chaosu uwolniły morderców i pedofilów skazanych przez „neosedziów”? Jak znam sektę Tuska: nic, będą nadal powtarzać swoje

— dodał publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Prawny i polityczny cios między oczy Waldemara Żurka – i chyba punkt zwrotny w sporze o neo/paleo/archeo sędziów!

— stwierdził poseł PiS Paweł Jabłoński.

Nieśmiały głos zdrowego rozsądku ze strony TSUE? Raczej politycy w togach nazwani dla niepoznaki sędziami TSUE właśnie próbują w rozpaczliwej walce dołożyć kolejny element do układanki, której finał miał być jeden – polityczne przejęcie KRS przez ekipę Tuska. A który nie nastąpi bez kolejnego przestępstwa szajki Tuska, za które grozi dożywocie

— ocenił były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Nie rozumiem dlaczego podnoszone są zachwyty typu: Piotrze Gąciarku - odszczekaj przebierańców w togach, skoro wyrok nadal jest orzeczeniem ultra vires. Wprawdzie TSUE było ostoją anarchistów w togach, ale jak im nie po drodze to i tak je zignorują

— napisała prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska.

Rozmywanie prawdziwej istoty sporu”

Głos zabrała również przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Zachwyty nad dzisiejszym wyrokiem TSUE przyjmowane są przeze mnie bez entuzjazmu, a entuzjastyczne komentarze wywołują wściekłość. To tylko rozmywanie prawdziwej istoty sporu i granic między dobrem a złem, tym co słuszne i niesłuszne. Po pierwsze, TSUE nigdy nie stwierdził, że sędziowie nie są sędziami. Po drugie, pozwalanie sądom na badanie „niezawisłości” innego sędziego to rozkręcanie wojenki między sędziami kosztem obywateli

— skomentowała na portalu X.

xyz/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych