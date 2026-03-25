TSUE zmiótł narrację forsowaną przez Waldemara Żurka i ekipę Donalda Tuska ws. tzw. neo-sędziów. W Internecie zaroiło się od triumfalnych komentarzy. Do sprawy odniosła się również przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. „Zachwyty nad dzisiejszym wyrokiem TSUE przyjmowane są przeze mnie bez entuzjazmu, a entuzjastyczne komentarze wywołują wściekłość” - napisała w serwisie X.
Kolejna, forsowana przed Waldemara Żurka narracja została zmiażdżona. TSUE orzekł, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego.
„Cios między oczy Waldemara Żurka”
Portal X zapłonął od komentarzy.
Wyrok TSUE grzebie rewolucyjne pomysły Waldemara Żurka na oczyszczenie sądów z sędziów powołanych w ostatniej dekadzie. Wzmacnia także pytanie o legalność tych orzeczeń i etyczność tych sędziów, którzy podważali wyroki na morderców, pedofilii i gwałcicieli pod pretekstem, że były wydawane przez nieprawidłowo powołanych sędziów
— napisał poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
Trybunał Sprawiedliwości UE dzisiaj wydał ważny wyrok dotyczący powoływania sędziów i zasady państwa prawa. Kluczowy wniosek? Sama nieprawidłowość w procedurze powołania sędziego nie oznacza automatycznie, że jest on stronniczy lub zależny
— skomentowała sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
TSUE powtarza kolejny raz: „nie ma neosędziów”! Udział KRS (ukształtowanej w wyniku reformy polskiego systemu sądownictwa) w procedurze powołania sędziego oraz brak środka odwoławczego dla nierekomendowanych kandydatów, nie wystarczają same w sobie do wyłączenia tego sędziego
— dodała prof. prawa Genowefa Grabowska.
Orzeczenie TSUE to bomba atomowa zrzucona na głowę Koalicji 13 grudnia. Zmiotła wszystko, co do tej pory mówili i co gorsza robili w wymiarze sprawiedliwości
— napisał poseł PiS Marcin Warchoł, były minister sprawiedliwości.
TSUE nie ma kompetencji do wypowiadania się w sprawie polskiego sądownictwa, bowiem to materia konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, ale to orzeczenie to cios w samo serce polityki Waldemara Żurka i części środowiska prawniczego domagającego się wyrzucenia sędziów z zawodu
— stwierdził mecenas Bartosz Lewandowski.
Makao i po makale XD
— skomentował z humorem konstytucjonalista Oskar Kida.
I co teraz? Co z „reformami” Tuska/Bodnara/Żurka, co z peowskimi prostytutkami w togach, które dla wywołania politycznego chaosu uwolniły morderców i pedofilów skazanych przez „neosedziów”? Jak znam sektę Tuska: nic, będą nadal powtarzać swoje
— dodał publicysta Rafał Ziemkiewicz.
Prawny i polityczny cios między oczy Waldemara Żurka – i chyba punkt zwrotny w sporze o neo/paleo/archeo sędziów!
— stwierdził poseł PiS Paweł Jabłoński.
Nieśmiały głos zdrowego rozsądku ze strony TSUE? Raczej politycy w togach nazwani dla niepoznaki sędziami TSUE właśnie próbują w rozpaczliwej walce dołożyć kolejny element do układanki, której finał miał być jeden – polityczne przejęcie KRS przez ekipę Tuska. A który nie nastąpi bez kolejnego przestępstwa szajki Tuska, za które grozi dożywocie
— ocenił były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
Nie rozumiem dlaczego podnoszone są zachwyty typu: Piotrze Gąciarku - odszczekaj przebierańców w togach, skoro wyrok nadal jest orzeczeniem ultra vires. Wprawdzie TSUE było ostoją anarchistów w togach, ale jak im nie po drodze to i tak je zignorują
— napisała prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska.
„Rozmywanie prawdziwej istoty sporu”
Głos zabrała również przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Zachwyty nad dzisiejszym wyrokiem TSUE przyjmowane są przeze mnie bez entuzjazmu, a entuzjastyczne komentarze wywołują wściekłość. To tylko rozmywanie prawdziwej istoty sporu i granic między dobrem a złem, tym co słuszne i niesłuszne. Po pierwsze, TSUE nigdy nie stwierdził, że sędziowie nie są sędziami. Po drugie, pozwalanie sądom na badanie „niezawisłości” innego sędziego to rozkręcanie wojenki między sędziami kosztem obywateli
— skomentowała na portalu X.
