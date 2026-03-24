„Dziś na celowniku jest Adam Borowski. Jutro może być każdy, kto odważy się powiedzieć coś nie po myśli możnych” - czytamy na stronie podpiszapel.org, gdzie powstała specjalna petycja o prezydenckie prawo łaski dla antykomunistycznego opozycjonisty, który został skazany za słowa o Romanie Giertychu i jego powiązaniach ze sprawą Polnordu.
W styczniu br. Adam Borowski został prawomocnie skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za krytyczne opinie o adwokacie i pośle Koalicji Obywatelskiej Romanie Giertychu. Giertych oskarżył opozycjonistę z czasów PRL, który obecnie jest związany ze środowiskiem Klubów „Gazety Polskiej”, o zniesławienie w związku z jego wypowiedzią w Telewizji Republika o aferze Polnordu. Borowski stwierdził, że Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli ‘słupami’”.
„Zastosowanie prawa łaski”
Powstała specjalna petycja, którą podpisać może każdy.
Pół roku więzienia dla Bohatera, którego komuna zamykała za walkę o wolną Polskę. Dziś w „demokratycznym” państwie Tuska ma trafić za kraty za krytykę Romana Giertycha. A przecież to emeryt po wylewie, zmagający się z nowotworem. Wzywamy Prezydenta RP Karola Nawrockiego o zastosowanie prawa łaski. Podpisz!
— czytamy na stronie podpiszapel.org.
Milczenie zawsze jest wodą na młyn tych, którzy chcą rządzić strachem. Bo każdy taki wyrok nie dotyczy tylko jednej osoby. Dotyczy całej przestrzeni publicznej: czy w Polsce wolno ostro krytykować ludzi wpływowych, czy za słowa można dostać więzienie? Dziś na celowniku jest Adam Borowski. Jutro może być każdy, kto odważy się powiedzieć coś nie po myśli możnych
— dodali organizatorzy akcji.
