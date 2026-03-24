Koalicja Obywatelska najwyraźniej wciąż nie ma pomysłu, jak zachować się w związku z aferą pedofilską w Kłodzku i jak odpowiadać na pytania o relacje z Kamilą L. - byłą działaczką (znaną lokalnie), skazaną niedawno na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze pedofila. Nerwowo reaguje chociażby Tomasz Siemoniak, obecny minister koordynator służb specjalnych, który w przeszłości fotografował się z L. Na portalu X Siemoniak zasugerował, że w okresie, kiedy pani Kamila udzielała się w ówczesnej Platformie, a dziś Koalicji Obywatelskiej, mógł nie wiedzieć o obrzydliwych czynach, których dopuszczał się jej partner, a ona, według sądu, nie reagowała w sposób adekwatny.
Marcin Torz z Ujawniamy.com, zwrócił uwagę, że błędnym jest sugerowanie, jakoby Kamila L. była jedynie szeregową, nieznaną nikomu działaczką Platformy Obywatelskiej (obecnie Koalicji Obywatelskiej). Przypomniał, że z L. fotografowali się tak ważni politycy tego ugrupowania, jak Monika Wielichowska (od 2023 r. wicemarszałek Sejmu) i Tomasz Siemoniak (od 2023 r. na przemian minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA i ponownie minister koordynator służb specjalnych). Zamieścił też kolejne zdjęcia mające potwierdzać znajomość ważnych postaci KO z panią Kamilą.
Kto „lajkował" zdjęcia Kamili L.?
Nie dajcie się oszukać, że Kamila z Kłodzka była szeregową działaczką Platformy Obywatelskiej i nikt z ważnych polityków jej nie znał. Wspólne fotki i popieranie przez Monikę Wielichowską czy przez Tomasza Siemoniaka to nie wszystko. Zobaczcie te zdjęcia
— napisał Torz, załączając zrzuty ekranu z profilu L. na Instagramie. Wynika z nich, że Siemoniak dawał „lajki” pod publikowanymi przez ówczesną działaczkę zdjęciami w tym serwisie - m.in. z wypoczynku na plaży czy żeglarskiego wypadu.
Minister zareagował dość nerwowo.
Czy naprawdę Pan uważa, że w 2017 roku mogłem cokolwiek podejrzewać? Pracowałem w okręgu wyborczym i w całej Polsce, znałem i znam tysiące ludzi, których posty polubiałem. Łączenie mnie ze strasznymi czynami tej osoby, które wyszły na jaw w 2024 roku jest bardzo nieuczciwe. Nie mieszkam na Dolnym Śląsku od 40 lat, w Kłodzku byłem przez 8 lat 2015-2023 kilkanaście razy z krótkimi poselskimi wizytami
— odpowiedział.
Dziennikarz zaznaczył, że sam bronił publicznie Tomasza Siemoniaka przed „oskarżeniami nt stopnia znajomości z tą panią”, jednak zdjęcia pokazują, że znajomość trwała dłużej niż tylko wskazany przez Siemoniaka okres kampanii do samorządu.
Od 2015 byłem posłem z tego okręgu z kontaktem z setkami osób tam działających. Nie odtworzę kiedy kogo poznałem, z kim zamieniłem kilka słów lub z kim miałem zdjęcie. Dziesiątki osób proszą o zdjęcia w różnych sytuacjach. Nie mam z czynami tej osoby nic wspólnego, są okropne. Jeśli w Kłodzku nikt się nie zorientował, to i trudno oczekiwać, żeby politycy bywający tam okazjonalnie cokolwiek podejrzewali. Cała sytuacja jest dla mnie bardzo bulwersująca, szczególnie dramatyczny los dzieci
— odpowiedział polityk KO.
Wąsik odpowiada Siemoniakowi
Na wpisy Tomasza Siemoniaka zareagował Maciej Wąsik, od 2024 r. europoseł PiS, a za poprzednich rządów - wiceszef MSWiA.
Ja Panu wytłumaczę, skąd ten raban:
-1. Bo milczy Pan, zamiast głośno i stanowczo potępić.
-2. Bo nie wyjaśnił Pan, jakie relacje były między wami, choć wpisy wskazują, że były (politycznie) bliskie. Poparł Pan Kamile L. jako jedna z czterech osób w całej Polsce („znam i wspieram”)
-3. Bo w Kłodzku huczało o tej sprawie, a nic nie zrobiliście. Nie uważa Pan, że należy rozwiązać organizację w Kłodzku, w której wszyscy udawali, że nie widzą problemu? Może dlatego, że widzieli Pana „znam i wspieram”?
-4. Bo wasze środowisko z jakichś powodów jest magnesem dla pedofili. Nie uważa Pan, że należy zająć się systemowo problemem już niemal dziesięciu przypadków pedofilii wśród członków PO?
- I sprawa najważniejsza: nigdy nie zadośćuczyniliście ofiarom pedofilii swoich partyjnych kolegów!
— podkreślił
Najbardziej uderzające są w tym wszystkim podwójne standardy polityków Koalicji Obywatelskiej. Wystarczy przypomnieć chociażby jedno z ułaskawień dokonanych przez byłego już prezydenta Andrzeja Dudę i to, jak reagowali przedstawiciele ówczesnej opozycji, a obecnej władzy.
X/Joanna Jaszczuk
