Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie działań upolitycznionej przez rząd Donalda Tuska Prokuratury Krajowej, podważających status i naruszających niezależność TK. „Taki charakter ma kwestionowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i statusu uczestniczących w nim sędziów” - czytamy w komunikacie na stronie internetowej TK.
W piśmie skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego prezes TK Bogdan Święczkowski zwraca uwagę na kwestionowanie przez neo-PK (na której czele rząd Tuska, po jej siłowym przejęciu, postawił prokuratura Dariusza Korneluka, mimo iż jedynym legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski) uchwał sędziów TK oraz samego ich statusu. Chodzi o prowadzone w neo-PK postępowanie karne, o którego umorzenie wystąpił prezes Święczkowski na podstawie uchwały Zgromadzania Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 15 października 2025 r. o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału Konstytucyjnego do odpowiedzialności karnej.
Święczkowski zwraca uwagę na pismo prokuratora Józefa Gacka, kierującego w neo-PK Zespołem Śledczym numer 3. Od siebie przypomnimy, że prokurator Gacek był w redakcji „Wprost” podczas sławetnej akcji ABW, kiedy to funkcjonariusze próbowali wyszarpać laptopa ówczesnemu redaktorowi naczelnemu tygodnika. Teraz wystosował pismo, które w ocenie prezesa TK jest „bulwersujące w swej treści i formie”.
TK podejmie kroki prawne
Trybunał Konstytucyjny podejmie kroki prawne w związku z działaniami Prokuratury Krajowej, które podważają jego status i naruszają niezależność. Taki charakter ma kwestionowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i statusu uczestniczących w nim sędziów
— czytamy w komunikacie na stronie TK.
To uzurpacja ze strony Prokuratury i próba pozaprawnego wpływania na konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał. Wpisuje się w polityczne cele i zintensyfikowane w ostatnim czasie działania rządzącej większości wymierzone w Trybunał Konstytucyjny i niezawisłość jego sędziów
— podkreślono.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się w tej sprawie do Prezydenta RP Karola Nawrockiego
— podaje TK.
Pismo prezesa TK do prezydenta
Załączono także pełną treść pisma Święczkowskiego
Uprzejmie informuję Pana Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej stojącego na straży Konstytucji, ze Prokuratura Krajowa podejmuje próby naruszenia niezależności Trybunału Konstytucyjnego i niezawisłości jego sędziów. Przejawem tego jest m. in. kwestionowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i statusu uczestniczących w nim sędziów. Prokuratura kierowana przez Waldemara Zurka uzurpuje sobie zupełnie nienależne jej kompetencje
— wskazuje prezes Trybunału.
Wyrazem tego jest bulwersujące w swej treści i formie pismo tzw. kierownika Zespołu Śledczego numer 3 w Prokuraturze Krajowej, prokuratora Józefa Gacka, z 17 marca 2026 r., które przekazuję w załączeniu do wiadomości Pana Prezydenta. Dotyczy ono postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Krajowej pod sygn. akt 1001-23.Ds.9.2025, o którego umorzenie wystąpiłem w związku z uchwałą Zgromadzania Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 15 października 2025 r. o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału Konstytucyjnego do odpowiedzialności karnej. Decyzja ta zapadła jednomyślnie z udziałem wszystkich, poza mną, sędziów Trybunału zgodnie z art. 23 ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo tego prokurator Józef Gacek odmówił umorzenia postępowania karnego, argumentując, ze ciało kolegialne, które podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a w którego obradach uczestniczyły osoby nieuprawnione, nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji uchwała podjęta przez takie gremium nie wywołuje skutków prawnych”
— czytamy.
W ocenie prezesa TK mamy tu do czynienia z próbą „pozaprawnego wpływu Prokuratury na działalność Trybunału Konstytucyjnego i jego organów”. Bogdan Święczkowski przypomina również, że sytuacja, którą opisuje, ma miejsce po przyjęciu przez Sejm kolejnej już uchwały podważającej pozycję Trybunału.
Celem tychże działań pozostaje w mojej ocenie zablokowanie działalności konstytucyjnego organu władzy sądowniczej. Dlatego Trybunał Konstytucyjny zamierza podjąć stosowne kroki prawne, w tym skierować do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa
— podsumowuje prezes TK.
Pełna treść pisma dostępna >>TUTAJ<<.
trybunal.gov.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
