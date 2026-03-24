Czarnek do Borowskiego: Adam jesteśmy z Tobą i nie zostawimy Cię! Jeśli za słowa można iść do więzienia, to może to dotyczyć każdego z nas

Przemysław Czarnek i Adam Borowski / autor: Fratria
Adam jesteśmy z Tobą i nie zostawimy Cię! Niezależnie od poglądów - to sprawa, która powinna niepokoić każdego, kto wierzy w wolność słowa. Bo jeśli za słowa można dziś iść do więzienia, to jutro może to dotyczyć każdego z nas” - napisał Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zwracając się do Adama Borowskiego.

W styczniu br. Adam Borowski został prawomocnie skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności za krytyczne opinie o adwokacie i pośle Koalicji Obywatelskiej Romanie Giertychu. Giertych oskarżył opozycjonistę z czasów PRL, który obecnie jest związany ze środowiskiem Klubów „Gazety Polskiej”, o zniesławienie w związku z jego wypowiedzią w Telewizji Republika o aferze Polnordu. Borowski stwierdził, że Giertych jest adwokatem, który „współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli »słupami«”.

Mecenas będzie się odwoływał”

Dzisiaj w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie odbyło się posiedzenie dotyczące wykonania kary więzienia względem Adama Borowskiego.

Mecenas będzie się odwoływał, jak się wyrok uprawomocni, to wtedy idę do pierdelka

— powiedział Adam Borowski po wyjściu z sali sądowej.

Chciałem tylko powiedzieć, że ja nie będę tam jadł. Od pierwszego dnia przekroczenia będę głodował

— dodał.

Czarnek: „Adam jesteśmy z Tobą!”

Teraz murem za Adamem Borowskim stanął Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

— napisał Przemysław Czarnek.

