Czarzasty obraża prezydenta. Leśkiewicz odpowiada i trafia w czuły punkt marszałka. "Wpis postkomunisty brzmi kuriozalnie"

  • Polityka
  • opublikowano:
na zdj. premier Węgier Viktor Orban i prezydent RP Karol Nawrocki w Budapeszcie / autor: PAP/EPA/AKOS KAISER/ HUNGARIAN PM'S GENERAL DEPARTMENT OF COMMUNICATION, X
Włodzimierz Czarzasty ocenił wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech. Marszałek Sejmu napisał złośliwie na platformie X: „Dziś u Orbana, jutro u Putina”. Szybko doczekał się odpowiedzi ze strony Rafała Leśkiewicza, któremu za komentarz posłużyły niektóre fakty z przeszłości autora wspomnianego wpisu.

Czarzasty znów o Putinie

Karol Nawrocki wziął wczoraj udział w uroczystościach z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jednym z punktów obchodów było spotkanie prezydenta Polski z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Zarówno politycy koalicji 13 grudnia, jak i sprzyjające jej media prześcigały się w krytycznych komentarzach na temat spotkania w Budapeszcie. Z uporem wracano do narracji, zgodnie z którą prezydent miał rzekomo wspierać „przyjaciela Putina”.

Sytuacji w niczym nie zmieniła jasna wypowiedź Nawrockiego o jego stosunku do prezydenta Rosji, które zdecydowanie różni głowę państwa w Polsce i szefa rządu Węgier. Prezydent podczas oficjalnego przemówienia na konferencji nazwał Putina zbrodniarzem.

Mimo to Włodzimierz Czarzasty opublikował na koncie X wpis:

Dziś u Orbana, jutro u Putina

Wpis postkomunisty brzmi dość kuriozalnie

Na ocenę Czarzastego zareagował Rafał Leśkiewicz. Prezydencki rzecznik nie wchodził w polemikę z marszałkiem Sejmu. Przypomniał natomiast niektóre fakty z jego życia.

Wpis postkomunisty - wieloletniego aktywnego działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wyrażającego do dziś wdzięczność za „wyzwolenie” Polski przez Sowietów w 1945 r., człowieka który nie potrafi sensownie wyjaśnić swoich towarzysko - biznesowych relacji z Rosjanami, brzmi dość kuriozalnie

— napisał Leśkiewicz.

SC/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych