„Oczekiwalibyśmy, żeby w kwestii polityki międzynarodowej, szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom” - szarżował Donald Tusk podczas posiedzenie Rady Ministrów w KPRM, odnosząc się do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Węgrzech i spotkania z premierem Viktorem Orbanem.
Wbrew opiniom polskiego rządu i wbrew polskim interesom. Premier Węgier jest oceniany przez polski rząd, jako polityk, który występuje systematycznie wbrew polskim interesom. Dlaczego wspieranie premiera Viktora Orbana, jest działaniem wbrew polskim interesom? Cały czas czekamy na 2 mld zł, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy, za sprzęt, jaki wysłaliśmy Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Poprzedni rząd zdecydował się na szybką reakcję. Błyskawiczna akcja bez zwłoki, umożliwiła przetrwanie najcięższych tygodni inwazji Rosji na Ukrainę. Być może była kluczowa dla niepodległości Polski
— powiedział.
To premier Orban osobiście blokuje wypłatę pieniędzy dla Polski. Ostatnio Orban zdecydował o zablokowaniu 90 mld euro na pomoc dla Ukrainy
— dodał.
Pojawiły się również informacje, że dyplomaci węgierscy, najbliżsi wspólpracownicy Orbana ściśle współpraują z władzami rosyjskimi przekazując informacje z posiedzeń UE
— kontynuował.
Fakt ukrywania ściagnych przez polski wymiar sprawiedliwości podejrzanych o popełnienie przestępstwa, nie ważne, kto jak ocenia ministrów rządu PiS. Premier Orban zdecydował o ich ukryciu, co jest krokiem wymierzonym jednoznacznie przeciwko polskim interesom, zasadniczo nieprzyjazdym i bezprecedensowym w UE
— powiedział Tusk.
„Wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski”
Nie bez znaczenie jest fakt, że premier Orban zbudował model, któy przynajmniej teoretycznie powinien budzić oburzenie prezydenta Nawrockiego i jego zaplecza politycznego - model pańśtwa skorumpowanego. Rząd węgierski jest wbrew interesom Węgier, UE, jest bardzo negatywnym przykładem łamania standardów prawnych, antykorupcyjnych. Wychodzenie rządu Orbana ze standardów europejskich, zaczęło się od tych spraw
— ciągnął szef K13G.
Premier Orban unika kontroli ze strony niezależnych mediów, sądownictwa, instytucji europejskich - jeśli chodzi o kwestię korupcji w Budapeszcie
— dodał.
Wymieniam tylko kilka powodów, dla któych tak stanowcz domagamy się od wszystkich polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. Słyszałem te słowa wielokrotnie, nie tylko prezydent Nawrocki lubi cytować Romana Dmowskiego, więc parafrazując chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: „Jest pan prezydentem Polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie”. Oczekiwalibyśmy, żeby w kwestii polityki międzynarodowej, szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom
— powiedział Tusk.
Działania z ostatnich tygodni, są wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo
— zakończył.
Podsumowanie
Czasy się zmieniły, a Tusk nie może już liczyć na zakłamywanie rzeczywistości przez przychylne mu media. W Internecie nic nie ginie, dlatego Polacy nie dają się urobić lewicowo-liberalnej propagandzie i doskonale pamiętają, kto stał za pomysłem „resetu” z Rosją, taką „jaka ona jest”. Warto przypomnieć również słynne słowa szefa K13G, który mówił, że: „Z Putinem przypilnujemy, by nikt piachu w tryby nie sypał”. Tuska obciąża także umorzenie długu Gazpromowi. Z kolei prezydent Nawrocki jest ściagny przez Federację Rosyjską za ususwanie z Polski symboli Armii Czerwonej, więcej dodawać nie trzeba…
xyz/Kancelaria Premiera
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756287-tusk-uderza-w-nawrockiego-ma-obowiazki-polskie-nie-rosyjskie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.