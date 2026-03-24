Polski SAFE 0% zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego nie będzie procedowany w Sejmie. Ekipa Donalda Tuska nie mogła go jednak zaakceptować z uwagi na walkę polityczną. PSL postanowiło skorzystać z projektu, a Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował dziś, że jego partia złożyła w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.
O zamiarze wniesienia projektu korygującego prezydencką propozycję Kosiniak-Kamysz mówił już w zeszłym tygodniu podczas rozmowy z internautami w serwisach społecznościowych.
Czytaj także
„Naprawia błędy projektu prezydenckiego”
W ostatnim czasie szef PSL, nawiązując do projektu ustawy złożonego przez Kancelarię Prezydenta, wskazywał m.in., że w projekcie nie ma nic na temat źródeł dodatkowych środków dla wojska, a także że sam projekt jest w jego ocenie niekonstytucyjny, gdyż przewiduje udział prezydenta w nadzorze nad Funduszem. W ocenie Kosiniaka-Kamysza jest to wejście w kompetencje rządu i MON, jeśli chodzi o zarządzanie rozwojem armii. Wątpliwości wyraził też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zdecydował, że póki co projekt nie będzie procedowany w Sejmie.
Złożyliśmy przed chwilą u marszałka Sejmu ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu PSL, który naprawia błędy projektu prezydenckiego
— oświadczył Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w Sejmie.
Jak mówił, „jeżeli są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, to jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani, żeby były spożytkowane na bezpieczeństwo państwa polskiego”.
Czytaj także
Minister wyjaśnił, że w projekcie PSL został rozszerzony zakres „podmiotowy działania funduszu”.
Wiele uwagi poświęcamy służbom takim jak Policja, czy Straż Graniczna. Mówimy o cyberbezpieczeństwie, o służbach specjalnych, ich dofinansowaniu, jak również o wojskowej służbie zdrowia
— zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
„W tej ustawie jest to zagwarantowane”
Podkreślił, że rząd „będzie miał władztwo” w funduszu, który ma powstać na mocy projektu, ale w organach sterujących funduszu znajdą się zarówno przedstawiciele prezydenta, jak i premiera.
Rząd ma władztwo w tym funduszu, i to jest zgodne z konstytucją. Propozycja była niezgodna z konstytucją w zakresie władztwa, kto podejmuje decyzje i za nie odpowiada. To rząd odpowiada, i w tej ustawie jest to zagwarantowane
— mówił szef MON.
Według niego, projekt daje szans na realizację i „europejskiego SAFE” i propozycji szefa NBP i prezydenta.
To nie jest wybór, tylko uzupełnienie. Nie może być alternatywy dla bezpieczeństwa
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Czytaj także
Dopytywany o kwestię zysków NBP, mających być podstawowym źródłem finansowania nowego funduszu, szef MON stwierdził, że PSL tym projektem mówi „sprawdzam”.
Jeżeli tych pieniędzy tam nie ma, to to wyjdzie, i to będzie kompromitacja prezesa NBP, a również i Pałacu Prezydenckiego (…) Jeżeli słyszę, że są pieniądze i jest szansa na dodatkowe środki na bezpieczeństwo, to ja oczekuję, że one wpłyną i będą służyć dla bezpieczeństwa
— oświadczył Kosiniak-Kamysz.
„Nadajemy jej ramy prawne”
Zaprosił też prezesa NBP do Sejmu na spotkanie z klubem PSL, żeby „przedstawił konkrety”.
On jest odpowiedzialny za filozofię tej propozycji, my nadajemy jej ramy prawne
— oświadczył.
Jeżeli zarząd NBP mówi, że są takie możliwości, to ja jako minister obrony nie mogę zmarnować możliwości
— stwierdził.
Czytaj także
Jak dodał, oczekuje, że projekt będzie jak najszybciej procedowany i znajdzie poparcie zarówno ze strony koalicji, jak i opozycji. Dodał też, że nie widzi przeciwwskazań, by projekt PSL procedować łącznie z projektem prezydenckim.
Niedoskonały projekt zamieniamy na dużo lepszy projekt autorstwa PSL
— stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Propozycja „SAFE 0 proc.” pojawiła się, gdy rządowa ustawa wdrażająca unijny mechanizm SAFE leżała już na biurku prezydenta, czekając na podpis. W międzyczasie prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim poinformowali na wspólnej konferencji o możliwości dokonania aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny poprzez „aktywne zarządzanie rezerwami”, co mogłoby umożliwić uzyskanie bardzo wysokich zysków. Według Glapińskiego, wartość niezrealizowanych przychodów ze wzrostu wyceny złota wynosi 197 mld zł. Tę kwotę NBP mógłby wypłacić w postaci zysku w ciągu kilku lat, jednak prezes NBP podkreślał, że środki powinny trafić wyłącznie na obronność.
Czytaj także
Prezydent zawetował ustawę do SAFE
W odpowiedzi na weto prezydenta pod rządową ustawą, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do reprezentowania polskiego rządu i podpisania w jego imieniu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Przekierowanie środków z SAFE do FWSZ wiąże się jednak z trudnościami – pieniądze z Funduszu mogą być wykorzystywane tylko na potrzeby wojska, przez co mogą nie trafić one – jak wcześniej planowano – do służb oraz na infrastrukturę.
Czytaj także
xyz/PAP/X
