Narracja sypie się jak domek z kart. Co zrobi ekipa Tuska? TSUE zmiażdżył wersję Żurka ws. niezawisłości sędziów!

Na zdjęciu Siedziba TSUE oraz Waldemar Żurek / autor: PAP/Paweł Supernak/Christian Alexander Tietgen via wikimedia commons/Creative Commons Attribution 4.0 International license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
Kolejna, forsowana przed Waldemara Żurka narracja została zmiażdżona. TSUE orzekł dziś, że nieprawidłowość, której dopuszczono się przy powołaniu sędziego, nie wystarczy sama w sobie, by stwierdzić, że sędzia ten nie jest niezawisły. Według TSUE konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego.

W ten sposób TSUE odniósł się do pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Chodzi o dopuszczalność kwestionowania statusu sędziów powołanych w Polsce przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), ukształtowanej po 2017 r.

TSUE orzekł, że udział KRS, ukształtowanej w następstwie reformy polskiego systemu sądownictwa, w procedurze powołania sędziego oraz brak skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów, nie wystarczają same w sobie do wyłączenia tego sędziego.

Powód wnioskował o wyłączenie sędziego

O wyłączenie sędziego ze względu na wątpliwości co do jego niezawisłości i bezstronności, wynikające z wadliwej procedury powołania, wnioskował przed polskim sądem powód w toku postępowania o zapłatę należności z tytułu umowy.

Sędzia rozpoznająca sprawę złożyła oświadczenie, że w jej ocenie nie zachodzą okoliczności, mogące wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności i brakuje w niej podstaw do jej wyłączenia. Sąd, do którego wpłynął wniosek o wyłączenie sędzi rozpoznającej sprawę, nabrał wątpliwości i skierował pytania do TSUE. Pytał on sędziów w Luksemburgu, czy skład orzekający można uznać za niezawisły i bezstronny, jeśli zasiada w nim sędzia powołana w wyniku procedury z udziałem nowej KRS, która - w ocenie m.in. obecnych władz i części sędziów - nie zapewnia skutecznego środka prawnego dla nierekomendowanych kandydatów.

Według TSUE sądy krajowe powinny mieć możliwość kontroli, w postępowaniu w sprawie wyłączenia, zgodności z prawem procedury powoływania sędziów oraz sprawdzenia, czy sędziowie ci spełniają wymogi wynikające z prawa Unii.

Unijny trybunał zaznaczył jednak, że „wymóg sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy może zostać podważony wyłącznie, gdy dochodzi do nieprawidłowości, które ze względu na swój charakter i wagę mogą, rozpatrywane łącznie, stwarzać rzeczywiste ryzyko ingerencji pozostałych władz w proces powołania, oraz budzić uzasadnione wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności danej sędzi”.

Według TSUE sąd krajowy, do którego wpłynął wniosek o wyłączenie, musi ocenić wszystkie okoliczności towarzyszące temu powołaniu, aby ustalić, czy mogą one budzić wątpliwości wśród obywateli. Trybunał uznał jednak, że ani udział w procedurze powołania KRS w nowym składzie, ani brak dostępności skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów same w sobie nie wystarczają do wyłączenia sędzi, o której mowa.

Trybunał wezwał Polskę do ustanowienia ram normatywnych pozwalających na ocenę możliwości dalszego wykonywania zadań przez osoby wadliwie powołane na stanowiska sędziowskie. W ten sposób w ocenie sędziów z Luksemburga uda się przywrócić zaufanie publiczne do systemu sądownictwa w Polsce i zapewnić poszanowanie zasady podziału władzy.

Wyrok TSUE w odpowiedzi na pytania prejudycjalne nie rozstrzyga sporu, który doprowadził do ich zadania. Spór ten rozstrzygnie sąd krajowy.

Cios w samo serce polityki Waldemara Żurka”

Mec. Bartosz Lewandowski, komentując orzeczenie w serwisie X, zwrócił uwagę, iż „TSUE nie ma kompetencji do wypowiadania się w sprawie polskiego sądownictwa, bowiem to materia konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, ale to orzeczenie to cios w samo serce polityki Waldemara Żurka i części środowiska prawniczego domagającego się wyrzucenia sędziów z zawodu”.

Trybunał w Luksemburgu przeciął wszelkie wątpliwości: sędziowie powołani po 2017 r. są sędziami i samo ich powołanie po tej dacie nie jest przesłanką, aby odmówić im niezawisłości. TSUE odpowiedział przy tym na pytanie prejudycjalne zadane przez sędziego Bartłomieja Przymusińskiego - prezesa Iustitii. W tej sprawie pytanie zadano w 2021 r., co oznacza, że sprawa nie mogła ruszyć w sądzie przez 5 lat

— napisał prawnik.

Pojawiają się także kolejne komentarze.

Trybunał Sprawiedliwości UE dzisiaj wydał ważny wyrok dotyczący powoływania sędziów i zasady państwa prawa. Kluczowy wniosek? Sama nieprawidłowość w procedurze powołania sędziego nie oznacza automatycznie, że jest on stronniczy lub zależny! TSUE podkreślił, że:

• konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności powołania

• udział KRS w nowym składzie nie wystarcza sam w sobie do wyłączenia sędziego

• sądy krajowe powinny mieć możliwość badania niezawisłości sędziów

To ważny sygnał: ocena niezależności sędziego musi być konkretna i oparta na faktach, a nie tylko na samej procedurze powołania. TSUE mówi wprost:

nie wystarczy wskazać na wadę systemu – trzeba wykazać jej realny wpływ na konkretną sprawę. To ogromnie ważne: ponieważ oddziela ocenę systemu od oceny konkretnego człowieka, chroni stabilność orzeczeń sądowych, wymusza rzetelną argumentację zamiast automatycznych zarzutów

— podkreśliła sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.

Wyrok TSUE grzebie rewolucyjne pomysły Waldemara Żurka na oczyszczenie sądów z sędziów powołanych w ostatniej dekadzie☝️ Wzmacnia także pytanie o legalność tych orzeczeń i etyczność tych sędziów, którzy podważali wyroki na morderców, pedofilii i gwałcicieli pod pretekstem, że były wydawane przez nieprawidłowo powołanych sędziów ☝️ Kolejna porażka rządu Donalda Tuska

— napisał poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

TSUE potwierdził orzecznictwo własne i polskiego TK: nie ma żadnych „neosędziów”, nie wolno hurtem podważać statusu sędziów bez względu na obiekcje co do trybu ich powoływania. I co teraz? Co z „reformami” Tuska/Bodnara/Żurka, co z peowskimi prostytutkami w togach, które dla wywołania politycznego chaosu uwolniły morderców i pedofilów skazanych przez „neosedziów”? Jak znam sektę Tuska: nic, będą nadal powtarzać swoje

— zwrócił uwagę publicysta Rafał Ziemkiewicz.

xyz/PAP/X

