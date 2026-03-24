TYLKO U NAS. Michał Szczerba odcina się od skazanej działaczki KO z Kłodzka. "Nie wiem, o kim pan mówi. To jest problem"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Michał Szczerba / autor: Telewizja wPolsce24

Skandal w Kłodzku wstrząsnął opinią publiczną. Skazana za nieudzielenie pomocy swojej córce 41‑letnia Kamila L., lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej, pojawiała się wcześniej na zdjęciach z czołowymi politykami ugrupowania. Zapytany o sprawę europoseł KO Michał Szczerba odciął się od jakichkolwiek związków z kobietą, twierdząc, że jej nie zna i nie ma wiedzy na jej temat. „W Kłodzku ostatni raz byłem 40 lat temu” – stwierdził polityk w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Danielem Machnowskim.

Opinią publiczną - choć jak na razie chyba nie strukturami Koalicji Obywatelskiej - wstrząsnęła skrajnie obrzydliwa historia z Kłodzka. Okazuje się, że 41-latka skazana za nieudzielenie pomocy małoletniej będącej ofiarą gwałtu to Kamila L., znana lokalna działaczka KO, która fotografowała się z ważnymi politykami tego ugrupowania - np. z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. Oprawcą miał być mąż kobiety (skazany w innym procesie na 25 lat), a ofiarą - córeczka Kamili L. z poprzedniego związku. O tę kwestię europosła KO Michała Szczerbę zapytał reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski.

Chciałem porozmawiać ws. działaczki KO z Kłodzka, która została skazana za pedofilię

— powiedział nasz reporter.

Byłem w Waszyngtonie

— stwierdził Michał Szczerba.

„Ja jej nie znałem”

Daniel Machnowski zwrócił uwagę na fakt, że „ona działała w Koalicji nie od dzisiaj, występowała z Grzegorzem Schetyną, z marszałek Wielichowską, więc chyba była znana”.

Trzeba zapytać te osoby, które tę osobę znały. Ja jej nie znałem i nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie

— ocenił eurodeputowany KO.

Ale jesteście państwo w tej samej partii, więc chyba jednak na jakichś gremiach się przejawiała ta działaczka

— zauważył Daniel Machnowski.

Nie wiem, o kim pan mówi. To jest problem

— podkreślił Michał Szczerba.

Działaczka struktur lokalnych Koalicji Obywatelskiej z Kłodzka

— kontynuował nasz reporter,

W Kłodzku ostatni raz byłem 40 lat temu

— skwitował europoseł KO.

Czytaj także

Telewizja wPolsce24/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych