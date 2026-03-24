Skandal w Kłodzku wstrząsnął opinią publiczną. Skazana za nieudzielenie pomocy swojej córce 41‑letnia Kamila L., lokalna działaczka Koalicji Obywatelskiej, pojawiała się wcześniej na zdjęciach z czołowymi politykami ugrupowania. Zapytany o sprawę europoseł KO Michał Szczerba odciął się od jakichkolwiek związków z kobietą, twierdząc, że jej nie zna i nie ma wiedzy na jej temat. „W Kłodzku ostatni raz byłem 40 lat temu” – stwierdził polityk w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Danielem Machnowskim.
Opinią publiczną - choć jak na razie chyba nie strukturami Koalicji Obywatelskiej - wstrząsnęła skrajnie obrzydliwa historia z Kłodzka. Okazuje się, że 41-latka skazana za nieudzielenie pomocy małoletniej będącej ofiarą gwałtu to Kamila L., znana lokalna działaczka KO, która fotografowała się z ważnymi politykami tego ugrupowania - np. z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. Oprawcą miał być mąż kobiety (skazany w innym procesie na 25 lat), a ofiarą - córeczka Kamili L. z poprzedniego związku. O tę kwestię europosła KO Michała Szczerbę zapytał reporter Telewizji wPolsce24 Daniel Machnowski.
Chciałem porozmawiać ws. działaczki KO z Kłodzka, która została skazana za pedofilię
— powiedział nasz reporter.
Byłem w Waszyngtonie
— stwierdził Michał Szczerba.
„Ja jej nie znałem”
Daniel Machnowski zwrócił uwagę na fakt, że „ona działała w Koalicji nie od dzisiaj, występowała z Grzegorzem Schetyną, z marszałek Wielichowską, więc chyba była znana”.
Trzeba zapytać te osoby, które tę osobę znały. Ja jej nie znałem i nie mam żadnej wiedzy w tym zakresie
— ocenił eurodeputowany KO.
Ale jesteście państwo w tej samej partii, więc chyba jednak na jakichś gremiach się przejawiała ta działaczka
— zauważył Daniel Machnowski.
Nie wiem, o kim pan mówi. To jest problem
— podkreślił Michał Szczerba.
Działaczka struktur lokalnych Koalicji Obywatelskiej z Kłodzka
— kontynuował nasz reporter,
W Kłodzku ostatni raz byłem 40 lat temu
— skwitował europoseł KO.
Czytaj także
