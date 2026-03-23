Patryk Jaki, europoseł PiS, w programie „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest” (Telewizja wPolsce24) krytykował m.in. stację TVN24, której dziennikarz pytał dziś prezydenta o sprawę, o której wcześniej mówił na konferencji z prezydentem Węgier. „To jest łajdacka stacja, która niszczy fundamenty naszej tożsamości, niszczy prawdę o Janie Pawle II, o osobie, bez której komunizm w Polsce byłby pewnie jeszcze dalej” - stwierdził Patryk Jaki.
Przypomnijmy, że reporter TVN24 pytał o to, czy prezydentowi nie przeszkadza „zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem”. Polski prezydent odnosił się do tej kwestii już wcześniej podczas konferencji, dlatego powiedział dziennikarzowi TVN24, by „ogarnął się” i słuchał tego, co mówi prezydent.
Gość programu, prowadzonego przez red. Emilię wierzbicki i red. Wojciecha Biedronia, odniósł się do kuriozalnego wpisu Donalda Tuska na platformie X, nawiązującego do reakcji prezydenta na pytanie dziennikarza TVN24.
Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie Nawrocki. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno
— napisał Tusk na X.
Nie wiem, co mnie w tej sprawie bardziej bawi - czy to, że o rzekomą prorosyjskość prezydenta martwi się stacja założona przez rosyjskiego agenta, czy bardziej to, że martwi się o to premier Donald Tusk, główny reseciarz Europy, o którym gazety w Moskwie pisały, że to jest nasz człowiek w Polsce. Gość, który umarzał długi Gazpromowi, który wysyłał PKW na szkolenia do Moskwy i tak dalej, no i oni się martwią o prorosyjskość innych polityków, po prostu koń by się uśmiał można by było powiedzieć
— mówił Patryk Jaki, komentując wpis Tuska.
„To jest łajdacka stacja”
Generalnie uważam, że stację TVN za to, co zrobiła, duża część Polaków powinna właśnie w ten sposób traktować, to znaczy po prostu bardzo stanowczo im zadawać pytania, na przykład o najsłynniejszy materiał tego tego TVN-u w ich historii, w którym posądzono świętego Jana Pawła II o to, że krył pedofilię. Ostatnio ujawnione materiały archiwalne pokazują, że to było kompletne kłamstwo. Czy Państwo myślicie, że TVN pokazał to, czy kiedykolwiek za to przeprosił?
— pytał europoseł PiS.
To jest łajdacka stacja, która niszczy fundamenty naszej tożsamości, niszczy prawdę o Janie Pawle II, o osobie, bez której komunizm w Polsce byłby pewnie jeszcze dalej
— stwierdził Jaki.
Łajdactwo TVN-u powinno zostać obnażone. (…) Nie może być tak, że stacja, która od samego początku swojego istnienia wspiera postkomunistów, komunistów, założona przez członka sowieckich służb, tajnego współpracownika, będzie nam teraz mówiła, co jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest dobre, co nie jest dobre i bardzo dobrze, że wreszcie powstał taki moment, kiedy można przeciąć to linią i pokazać: „Dość, nie będziemy sobie dalej na to pozwalali. Wy, ludzie, którzy tyle czasu wspieracie łajdacką narrację rosyjską, będziecie kogoś posądzali i to jeszcze osobę, która jest ścigana przez Putina o jakąś działalność prorosyjską? Dość już tych kłamstw”
— powiedział Jaki.
tkwl/Telewizja wPolsce24
