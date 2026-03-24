Prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Przemyślu, by wziąć udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas ceremonii Karol Nawrocki zwrócił się do żołnierzy gromkim: „Czołem, Żołnierze!”. Wojskowi głośno odpowiedzieli głowie państwa.
Prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok podczas ceremonii powitania na placu przed Urzędem Miejskim w Przemyślu stanęli przed żołnierzami.
Czołem, Żołnierze!
— huknął w stronę wojskowych prezydent Karol Nawrocki.
Czołem, Panie Prezydencie!
— gromko odpowiedzieli żołnierze.
Wystąpienie prezydenta Nawrockiego
Podczas wystąpień dla mediów Nawrocki podkreślił, że przyjaźń obu państw i narodów sięga głęboko w przeszłość; przypominał m.in. wspólnych królów Polski i Węgier, wspólnych bohaterów narodowych oraz akty przyjaźni w historii XX wieku.
Misją moją i pana prezydenta jest to, żeby przyjaźń narodów, nie stała się obiektem krótkotrwałych politycznych drgań
— powiedział Nawrocki, zapewniając, że polsko-węgierska przyjaźń „trwa i będzie trwać”.
Prezydent podkreślił, że oba narody łączy m.in. pragnienie bycia w Unii Europejskiej, ale także troska o jej stan. Jak mówił Nawrocki, może liczyć na wsparcie Węgrów m.in. w sprawach takich jak sprzeciw wobec umowie handlowej UE-Mercosur, wątpliwości wobec unijnej polityki klimatycznej i migracyjnej, czy „biurokratyzacji i centralizacji” pewnych procesów przez Komisję Europejską.
Jak to przyjaciele, tak w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy. Dla Polski Wladimir Putin i Federacja Rosyjska jest zagrożeniem egzystencjalnym tak jak bolszewicy w roku 1920. Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej
— oświadczył Nawrocki.
Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych
— zaznaczył.
Dla mnie jako dla prezydenta Polski Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej i dla wschodniej flanki NATO i dla UE, ale - jak to w przyjaźni - są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać, a są rzeczy i w rodzinie, z którymi nie musimy się zgadzać. Więc tu stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej jest jasne
— podkreślił prezydent.
zxt/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756255-to-trzeba-zobaczyc-tak-prezydenta-powitali-zolnierze
