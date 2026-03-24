To trzeba zobaczyć! Tak prezydenta Nawrockiego powitali żołnierze w Przemyślu. Wszystko działo się na oczach węgierskiej głowy państwa

  • Polityka
autor: PAP/Darek Delmanowicz
Prezydenci Polski i Węgier spotkali się w Przemyślu, by wziąć udział w obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas ceremonii Karol Nawrocki zwrócił się do żołnierzy gromkim: „Czołem, Żołnierze!”. Wojskowi głośno odpowiedzieli głowie państwa.

Prezydent Polski Karol Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok podczas ceremonii powitania na placu przed Urzędem Miejskim w Przemyślu stanęli przed żołnierzami.

Czołem, Żołnierze!

— huknął w stronę wojskowych prezydent Karol Nawrocki.

Czołem, Panie Prezydencie!

— gromko odpowiedzieli żołnierze.

Wystąpienie prezydenta Nawrockiego

Podczas wystąpień dla mediów Nawrocki podkreślił, że przyjaźń obu państw i narodów sięga głęboko w przeszłość; przypominał m.in. wspólnych królów Polski i Węgier, wspólnych bohaterów narodowych oraz akty przyjaźni w historii XX wieku.

Misją moją i pana prezydenta jest to, żeby przyjaźń narodów, nie stała się obiektem krótkotrwałych politycznych drgań

— powiedział Nawrocki, zapewniając, że polsko-węgierska przyjaźń „trwa i będzie trwać”.

Prezydent podkreślił, że oba narody łączy m.in. pragnienie bycia w Unii Europejskiej, ale także troska o jej stan. Jak mówił Nawrocki, może liczyć na wsparcie Węgrów m.in. w sprawach takich jak sprzeciw wobec umowie handlowej UE-Mercosur, wątpliwości wobec unijnej polityki klimatycznej i migracyjnej, czy „biurokratyzacji i centralizacji” pewnych procesów przez Komisję Europejską.

Jak to przyjaciele, tak w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy. Są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy. Dla Polski Wladimir Putin i Federacja Rosyjska jest zagrożeniem egzystencjalnym tak jak bolszewicy w roku 1920. Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym i nikim więcej

— oświadczył Nawrocki.

Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych

— zaznaczył.

Dla mnie jako dla prezydenta Polski Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej i dla wschodniej flanki NATO i dla UE, ale - jak to w przyjaźni - są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać, a są rzeczy i w rodzinie, z którymi nie musimy się zgadzać. Więc tu stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej jest jasne

— podkreślił prezydent.

zxt/PAP/X

