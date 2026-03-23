Stanowisko Kancelarii Sejmu w sprawie procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie odpowiada na zasadnicze wątpliwości konstytucyjne podniesione przez prezydenta - stwierdził w skierowanym do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego piśmie szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Sejm dokonał wyboru sześciu sędziów TK - których kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby koalicji rządowej - 13 marca. 18 marca szef KPRP poinformował na X, że zwrócił się do marszałka Sejmu o przedstawienie prezydentowi wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru tych sędziów przez Sejm i odpowiedzi na konkretne pytania. Zaznaczył wtedy, że analiza procesu powołania sędziów TK „budzi bardzo poważne wątpliwości” co do zgodności przeprowadzonej procedury z Regulaminem Sejmu oraz Konstytucją RP.
Brak odpowiedzi na kluczowe pytania
Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec udzielił odpowiedzi na pismo szefa prezydenckiej kancelarii 19 marca. Jak jednak ocenił w dzisiejszym wpisie na X Bogucki, pismo Siwca nie odpowiadało na zasadnicze wątpliwości konstytucyjne podniesione przez prezydenta Karola Nawrockiego i postawione pytania dot. procedury wyboru sędziów TK, a także uchylało się od „odniesienia do istoty sprawy”.
W związku z tym Bogucki - jak poinformował - skierował do marszałka Czarzastego pismo, w którym zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie dwóch kwestii. Skan pisma został załączony w opublikowanym przez niego wpisie na X.
Przede wszystkim nie udzielono odpowiedzi na pytanie, dlaczego przy procedowaniu wyboru sędziów w dniu 13 marca 2026 r. nie zastosowano konstytucyjnej zasady indywidualizacji powołań wyrażonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji
— napisał Bogucki. Zasada ta - jak dodał szef KPRP - zakłada, że wybór sędziego TK musi pozostawać „w ścisłym związku z konkretnym wakatem i konkretną kadencją” i nie może być traktowany jako „zbiorczy akt polityczny odnoszący się jednocześnie do wielu stanowisk”.
Bogucki zaznaczył również, że w przeszłości Sejm dokonywał wyboru sędziów TK na „konkretne, indywidualnie oznaczone miejsce, związane z kadencją określonego sędziego, którego mandat wygasał w określonym terminie”. Ocenił, że dokonanie jednoczesnego wyboru sześciu sędziów Trybunału jest więc sprzeczne nie tylko z Konstytucją RP, lecz także z sejmową praktyką.
W związku z tym szef KPRP zwrócił się do marszałka Sejmu z pytaniem, dlaczego w procedowanych przez Sejm wnioskach dotyczących poszczególnych kandydatów na sędziów TK nie wskazano „w miejsce którego sędziego, którego kadencja upłynęła w konkretnej dacie, wybierany jest dany kandydat na sędziego”.
Bogucki stwierdził, że nie uzyskał od Kancelarii Sejmu także odpowiedzi na drugie pytanie - dlaczego Sejm nie podjął działań w celu obsadzenia wakatów na sędziów TK we właściwym czasie, mimo że daty wygaśnięcia poszczególnych kadencji były znane z wyprzedzeniem. Podkreślił, że również ta kwestia wiąże się z naruszeniem polskiej konstytucji.
Zaniechanie podjęcia procedury w czasie wyznaczonym prawem, a następnie jej skumulowanie po upływie kolejnych kadencji, stanowiło oczywiste odejście od zasad prawidłowego i przewidywalnego obsadzania stanowisk w organie konstytucyjnym
— stwierdził szef KPRP.
Ocenił on również, że brak odpowiedzi Kancelarii Sejmu na to konkretne - jak podkreślił - pytanie „należy odczytać jako milczące przyznanie, że brak działania koalicji rządowej obliczony był na paraliżowanie przez Rząd i większość parlamentarną działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu”. Szef KPRP zaapelował do marszałka Sejmu o przedstawienie prezydentowi motywów, które uzasadniają takie działanie.
Stanowisko Czarzastego
18 marca marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas briefingu prasowego w Sejmie, podkreślił, że kwestia związana z procedurą wyboru sędziów TK została wyjaśniona w oświadczeniu zamieszczonym dzień wcześniej na stronie Sejmu. W komunikacie Kancelaria Sejmu stwierdziła, że Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z procedurami. Jak zaznaczono, każdy z kandydatów na sędziego TK został poddany pod głosowanie indywidualnie, a o rozpoczęciu kadencji sędziego TK decyduje data jego wyboru przez Sejm.
Posłowie PiS podważają konstytucyjność wyboru sędziów TK twierdząc, że narusza ją m.in. wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem powinni oni być wybierani w różnym czasie w związku z kończeniem się kadencji poszczególnych sędziów TK. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. W ubiegłym tygodniu TK odroczył bez terminu rozprawę w sprawie tego wniosku. Postanowił także zwrócić się do prezydenta Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w tej sprawie.
tkwl/PAP/X
