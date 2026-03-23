Premier Donald Tusk postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego, nawiązując do jego reakcji na pytanie dziennikarza TVN. Przy okazji twierdził, że prezydent został rzekomo wpakowany „w rosyjskie bagno”. Wpis Tusk wywołał lawinę krytyki w sieci ze strony polityków PiS-u. Przypomnieli oni m.in. o spotkaniach Tuska z Władimirem Putinem.
Dziennikarz TVN24 Mateusz Półchłopek podczas konferencji prezydentów Polski i Węgier w Budapeszcie zadał pytanie polskiej głowie państwa o to, czy „nie przeszkadza panu zażyłość Viktora Orbana z Władimirem Putinem”. Prezydent w emocjonalny sposób zareagował na to pytanie, ponieważ wcześniej na konferencji jednoznacznie negatywnie wypowiadał się o Putinie.
Coś ktoś tu pytał? Gdzie jest ten pan redaktor? O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? A robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha co mówi prezydent Polski. Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
To zapewne do tej sytuacji nawiązał w swoim najnowszym wpisie premier Donald Tusk.
Proszę nie krzyczeć na dziennikarzy, panie prezydencie Karolu Nawrocki. To nie oni wpakowali pana w to rosyjskie bagno
— napisał na platformie X Donald Tusk, który w przeszłości chciał nawiązywać dialog z Rosją „taką, jaką ona jest”.
Burza w sieci
Wpis Tuska wywołał lawinę krytycznych komentarzy polityków PiS w sieci.
W rosyjskie bagno wpakował nas Schröder, Merkel i pan jako ich wierny poddany. Wyhodowaliście Putina, z którym pan współpracował w najlepsze. Tego samego Putina, który ściga dziś nie pana, tylko Prezydenta Karola Nawrockiego. Takie są proste fakty
— napisał prof. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.
Gdy Putin prowadził pana za rękę w rosyjskie bagno to usłużni pracownicy mediów klaskali uszami. Proszę milczeć i zająć się zamykanymi porodówkami, benzyną po 8 zł i pedofilami we własnej partii. Nie macie wstydu
— stwierdził Jacek Sasin, poseł PiS.
Jasne
— krótko napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS, zamieszczając zdjęcie Tuska z Władimirem Putinem, wykonane po katastrofie smoleńskiej.
Jest Pan mistrzem rzucania błotem. Mówi to wiele o Panu, ale nic o Prezydencie. Z bagna to po raz kolejny będziemy musieli wyciągać Polskę po waszych rządach
— ocenił Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
Tyle miesięcy a Pan nadal nie może pogodzić się z porażką? Przegraliście przez mowę nienawiści, fałszywe oskarżenia, hejt, przemysł pogardy, wykorzystanie publicznych mediów i służb. Nie złamaliście Prezydenta wtedy i teraz tym bardziej Wam się to nie uda
— podkreślił Błażej Poboży, doradca prezydenta.
Lepiej krzyczeć niż rekwirować dziennikarzom laptopy. Pamiętamy?
— zapytał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Agresywne zachowanie Tuska wobec dziennikarza
Przy okazji w sieci przypomniano agresywne zachowanie Tuska wobec dziennikarza TVP Info podczas jednego z wieców wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Dziennikarz twierdził wówczas, że kamery jego stacji były zasłaniane, a on „musiał wywalczyć swoje miejsce”, by mieć możliwość zadania pytania.
Jeśli ma pan zamiar kłamać, to niech pan odejdzie od mikrofonu! Jeśli chce pan o coś zapytać, proszę zapytać, widzę waszą kamerę! Patrzę w waszą kamerę! Teraz ja mówię! Czy transmitujecie nas na żywo? Ale ja wiem! Jak panu nie wstyd uczestniczyć w tym oszustwie zbiorowym! Pan tu robi jakieś wyrzuty, komu?! Tym ludziom?! Pan się powinien wstydzić!
— krzyczał wówczas Tusk.
