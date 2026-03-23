Kompromitacja neo-prokuratury! Sąd uchylił zabezpieczenie nałożone na nieruchomości Ziobry. W tle fatalny błąd podwładnych Żurka

autor: Fratria
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry” - ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory. Wszystko przez kompromitujący błąd prokuratora.

Postanowienie o obciążeniu przymusowo hipoteka nieruchomości Zbigniewa Ziobry zostało wydane pięć dni po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry przez Sejm. Stało się to jednak na tydzień przed opublikowaniem uchwały Sejmu w tej sprawie w Monitorze Polskim!

Sąd przyznał rację obrońcom Ziobry

To właśnie na powyższą kwestię zwrócili uwagę obrońcy Ziobry w swoim zażaleniu na postanowienie prokuratury. Okazało się, że sąd przyznał rację obrońcom byłego ministra sprawiedliwości i uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątku Zbigniewa Ziobry.

tkwl/RMF FM

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

