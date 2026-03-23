Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą. Szef „Solidarności” przekazał, że rozmowa dotyczyła m.in. projektu w sprawie emerytur stażowych i nowelizacji ustawy dotyczącej emerytur pomostowych.
W serwisie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował zdjęcie ze spotkania z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą i podziękował mu za „spotkanie i poważną rozmowę”.
Przewodniczący Duda przypomniał z kolei we wpisie na X, że w ubiegłym tygodniu wystosował do marszałka Czarzastego pismo w sprawie projektów ustaw o emeryturach stażowych.
Dziś, na zaproszenie Marszałka, rozmawialiśmy zarówno o tym projekcie, jak i o nowelizacji ustawy dotyczącej emerytur pomostowych, a także o innych ważnych dla polskich pracowników kwestiach
— przekazał.
Pismo szefa „S” do Czarzastego
Szef „Solidarności” w ubiegłym tygodniu wystosował pismo do marszałka Czarzastego, w którym przypomniał, że w Sejmie zostały złożone dwa projekty ustaw o emeryturach stażowych. W cytowanym fragmencie pisma na stronie internetowej Solidarności podkreślił, że „od ponad dwóch lat projekty te – mimo ogromnego znaczenia społecznego oraz bardzo szerokiego zainteresowania nimi pracowników – pozostają w sejmowej »zamrażarce«, a konkretnie w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny”. Zaapelował o natychmiastowe kontynuowanie prac nad projektami.
Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych
W Sejmie są obecnie procedowane dwa projekty – Lewicy i NSZZ „Solidarność” – dotyczące emerytur stażowych.
Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. W lutym 2024 r. Sejm przeprowadził pierwsze czytania tych regulacji.
Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Adam Stankiewicz/PAP/X
