Kolejny dramat pracowników. Znany producent mebli ma zamknąć fabrykę. Kowalski: "Henning-Kloska rozwaliła cały sektor"

Na zdjęciu Paulina Hennig-Kloska i wpis Janusza Kowalskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Kowalski (screen)
Na zdjęciu Paulina Hennig-Kloska i wpis Janusza Kowalskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Kowalski (screen)

Pracownicy z Black Red White w Zamościu być może już dziś dostają wypowiedzenia ze względu na fatalną politykę gospodarczą rządu Donalda Tuska. Trzeba naprawdę zrobić z tym porządek. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten beznadziejny rząd stał się przeszłością” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w nagraniu zamieszonym na portalu X. „W ciągu dwóch lat Paulina Henning-Kloska rozwaliła cały sektor producentów mebli w Polsce” - dodał polityk opozycji.

Były wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski udał się do Zamościa, gdzie mieści się fabryka Black Red White.

Black Red White w Zamościu, ta fabryka niedługo zniknie. Zostanie tu chyba tylko i wyłącznie centrum logistyczne. Być może nawet 100 miejsc pracy zostanie zlikwidowanych. Mam nadzieję, że część pracowników zostanie do przeniesionych do Biłgoraja

— powiedział w nagraniu.

Kryzys na rynku drzewa, drewna oraz kryzys szczególnie energetyczny dobijający polskie firmy doprowadza właśnie do tego, że takie zakłady mają gigantyczne problemy. Miejsca pracy są likwidowane i co robi rząd Donalda Tuska? Kompletnie nic. To, co dzieje się w lasach państwowych z kwestią dostępu dla do surowca, dla takich zakładów, jak ten, woła o pomstę do nieba

— dodał parlamentarzysta.

Kowalski wskazał głównego winowajcę takiego stanu rzeczy. Według niego jest nim Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

W ciągu dwóch lat Paulina Henning-Kloska rozwaliła cały sektor producentów mebli w Polsce, którzy mają ogromny problem z dostępem do surowca. Należy też zwrócić uwagę na to, co się dzieje na rynku peletu. To też jest oczywiście wina Hennig-Kloski i tego beznadziejnego rządu

— powiedział.

Pracownicy z Black Red White być może już dziś dostają wypowiedzenia ze względu na fatalną politykę gospodarczą rządu Donalda Tuska. Trzeba naprawdę zrobić z tym porządek. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten beznadziejny rząd stał się przeszłością

— zakończył były wiceminister rolnictwa.

Zespół wPolityce.pl

