„Nie możemy na to pozwalać, nie możemy się temu biernie przyglądać. Dlatego właśnie to zawiadomienie do prokuratury na działania osób związanych z administracją Donalda Tuska” - powiedział poseł PiS Dariusz Matecki na konferencji prasowej przy Polimerach Police, które należą do Grupy Azoty. „Zwolnienia na Pomorzu Zachodnim będą już niedługo dotyczyć tysięcy osób” - dodał parlamentarzysta.
Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową w Policach, gdzie znajduje się Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police). Głos zabrał poseł Dariusz Matecki.
Czy Polimery Police mają stać się kolejną Stocznią Szczecińską? Rządzi Donald Tusk, przychodzi do rozbiorów Pomorza Zachodniego, gdyż to są nie tylko Polimery. Musimy spojrzeć też na tło. Mamy odejście od tego, co minister Marek Gróbarczyk chciał zrobić w Świnoujściu, od terminala. Mamy likwidację Cargo Tabor w Szczecinie. Mamy zaraz likwidację elektrowni pod Gryfinem. To są wszystko działania, które mają doprowadzić do tego, żeby zabić przemysł w naszym województwie
— powiedział parlamentarzysta.
„Zawiadomienie do prokuratury”
Matecki poinformował, że PiS składa zawiadomienie do prokuratury.
Nie możemy na to pozwalać, nie możemy się temu biernie przyglądać. Dlatego właśnie to zawiadomienie do prokuratury na działania osób związanych z administracją Donalda Tuska
— przekazał.
Polityk poruszył kwestię rządów Tuska, który swoim zwyczajem torpeduje wielkie, rozwojowe projekty.
Kolejny raz za rządów Prawa i Sprawiedliwości realizowane są potężne inwestycje na Pomorzu Zachodnim i kolejny raz do władzy dochodzi Donald Tusk i te inwestycje są niszczone, dewastowane. Czy oni to robią celowo, z jakichś konkretnych powodów? Dla kogoś, kto ma przejąć teraz za pół darmo Polimery Police?
— dopytał Matecki.
Poseł przypomniał, co stało się ze stocznią w Szczecinie…
Jeśli kosztowało to nas niemal 7 miliardów złotych, a ktoś chce to przejąć za miliard złotych po dwóch latach ich rządów, to rodzi oczywiste pytania i może rodzić też oczywiste porównania ze Stocznią Szczecińską. Przypomnijmy, Donald Tusk dochodzi do władzy, jest mowa o jakichś problemach, są zmiany w rządzie, jest robiona zadyma wokół spółki, a zaraz się okaże, że zostanie pocięta na żyletki
— powiedział.
„Przeszkadzałoby Niemcom”
Składniki majątkowe Polimerów będą sprzedawane za bezcen. To, co widzimy już teraz - od 8-9 miesięcy brak produkcji. Przecież te zakłady mogłyby na siebie zarabiać, ponieważ jest popyt na ten towar
— kontynuował Matecki.
Na koniec zwrócił się do lokalnych przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.
Komu funkcjonowanie tej instytucji by przeszkadzało? Przeszkadzałoby Niemcom, tak samo jak stocznia w Szczecinie. Stąd apel do lokalnych polityków Koalicji Obywatelskiej: Dlaczego to robicie u nas w regionie? Dlaczego to robicie w Szczecinie? Dlaczego to robicie w Policach? Czy chcecie doprowadzić kolejne setki osób do nędzy? Zwolnienia na Pomorzu Zachodnim będą już niedługo dotyczyć tysięcy osób. W samych policach to jest niemal tysiąc osób, które mają zostać w różny sposób pozbawione pracy
— zakończył.
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756225-pis-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-polimerow-police
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.