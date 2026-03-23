Sikorski krytykuje Tuska za ingerencję w węgierskie wybory? Przydacz wbija ostrą szpilę: "Pan pozwala tak swojemu zastępcy?"

Na zdjęciu Donald Tusk, Radosław Sikorski oraz wpis Marcina Przydacza (screen z X) / autor: Fratria/X-Marcin Przydacz (screen)
Panie Premierze Tusk czy Pan pozwala tak swojemu zastępcy na publiczną krytykę Pańskich działań?” - zapytał szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz na portalu X. To odpowiedź prezydenckiego ministra na wpis Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki nie powinien udawać się na Węgry i spotkać się z Viktorem Orbanem. „Ingerowanie w kampanię wyborczą na Węgrzech nie służy interesowi RP” - ocenił Sikorski. Przydacz przypomniał szefowi MSZ, że jego przełożony Tusk wspierał w ostatnich wyborach Jobbik, a obecnie Tiszę Petera Magyara…

Radosław Sikorski postanowił skomentować dzisiejsze spotkanie prezydentów Polski i Węgier w Przemyślu. Szef MSZ poruszył również kwestię „ingerencji” w kampanię wyborczą.

Tak w Polsce jak i na Węgrzech prezydenci - którzy spotykają się w Przemyślu - nie są szefami władzy wykonawczej. Nie ma potrzeby pielgrzymowania do Budapesztu na spotkanie z walczącym o reelekcję premierem. Ingerowanie w kampanię wyborczą na Węgrzech nie służy interesowi RP

— napisał na portalu X.

Na odpowiedź z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. Szef polityki zagranicznej w KPRP Marcin Przydacz odpowiedział merytorycznie i nad wyraz celnie, ukazując przy okazji hipokryzję i stosowanie podwójnych standardów przez „demokratów”.

Ostra krytyka premiera Tuska przez ministra Radosława Sikorskiego, mówiącego o ingerowaniu w kampanię wyborczą na Węgrzech, jako działaniem sprzecznym z interesem RP. Premier Tusk cztery lata temu wspierał nacjonalistyczny Jobbik, w tym roku opozycyjną Tiszę

— skomentował we wpisie na X.

Następnie zwrócił się do Donalda Tuska.

Panie Premierze Tusk czy Pan pozwala tak swojemu zastępcy na publiczną krytykę Pańskich działań?

— zapytał.

A Prezydent K. Nawrocki, jak każdy prezydent RP od prawie 20 lat, świętuje dziś Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

— zakończył Przydacz.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

