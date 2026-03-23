„Gazeta Wyborcza” musi usunąć z artykułów fragmenty naruszające moje prawa oraz ma zakaz publikacji tych informacji przez okres roku! - poinformował na platformie X Sławomir Cenckiewicz. Chodzi o artykuły Wojciecha Czuchnowskiego, w których pisze o lekach przepisanych szefowi BBN. „Wojciech Czuchnowski i Roman Imielski mają zakaz publikacji na X treści naruszających moje prawa. Mała, lecz i zarazem wielka sprawa w drodze do pokonania zła (które będzie się bronić a hydra odrastać)” - napisał prof. Cenckiewicz. Jest już też reakcja Roman Imielskiego, pytanego o całą sprawę przez portal press.pl.
Zabezpieczenie roszczenia
Publikacje w „Gazecie Wyborczej” ukazały w grudniu zeszłego roku. Prof. Sławomir Cenckiewicz zaznaczył wówczas, że Czuchnowski „oprócz wielu błędów, przeinaczeń i kłamstw”, wykorzystał też informacje wrażliwe z niejawnych akt postępowania sprawdzającego i kontrolnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, prowadzonego wobec prof. Cenckiewicza w 2021 roku.
Podejmę przewidziane prawem działania w celu pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i karnej autora tekstu zatytułowanego „Wiemy co brał i zataił Cenckiewicz” za naruszenie moich dóbr osobistych
— zapowiadał historyk.
Ostatecznie, jak czytamy we wpisie Cenckiewicza, „Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych w związku z grudniowymi artykułami Wojciecha Czuchnowskiego”.
„Wyborcza” musi usunąć z artykułów fragmenty naruszające moje prawa oraz ma zakaz publikacji tych informacji przez okres roku! Wojciech Czuchnowski i Roman Imielski mają zakaz publikacji na X treści naruszających moje prawa.
— napisał prof. Cenckiewicz
Cenckiewicz: CDN..
Mała, lecz i zarazem wielka sprawa w drodze do pokonania zła (które będzie się bronić a hydra odrastać). Prawda jak widać się obroni, ale potrzebuje oręża, więc na każde bezprawie będę reagował z taka samą silą i determinacją. CDN…
— podkreślił.
Dziękuję ludziom dobrej woli za wsparcie! Walczymy dalej!
— dodał.
Sąd swoje, „Gazeta” swoje
Portal press.pl poprosił o komentarz Romana Imielskiego i spytał, czy redakcja „GW” usunie sporne fragmenty artykułów.
Nie znam tej sprawy. Tylko tyle mam do powiedzenia
— stwierdził pierwszy zastępca redaktora naczelnego „GW”.
Podobnie zareagował Wojciech Czuchnowski, twierdząc, że „nie wie, o co chodzi”. Co więcej na koncie X opublikował tekst z grudnia.
SC/press.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756223-gw-usunie-informacje-o-cenckiewiczu-imielski-nie-znam-sprawy
