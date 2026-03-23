„Żaden poważny kraj w Unii Europejskiej nie mówi dziś o wyjściu, Polska także. My chcemy silnej Polski w Unii, ale jako partnera na równych zasadach, nie jako podwykonawcy decyzji z Brukseli czy Berlina. Unia Europejska potrzebuje zmiany kierunku” - napisał szef EKR Mateusz Morawiecki na portalu X, odnosząc się do straszenia Donalda Tuska polexitem.
Donald Tusk uruchomił ostatnio jeden ze swoich ulubionych tematów - polexit. Szef Koalicji 13 Grudnia, tak jak przez wiele lat, straszy Polaków, że powrót prawicy do władzy oznacza nieuchronne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości do tego nie doszło, ale to nie przeszkadza Tuskowi w sianiu propagandy.
„Dziś wraca do tego samego scenariusza”
Był premier Mateusz Morawiecki opublikował na portalu X wideo, gdzie przywołał słowa Donalda Tuska, który straszył Polaków polexitem.
Jeśli oddamy władzę w roku 2027 tym, którzy chcą wyjść z Unii Europejskiej to oni doprowadzą do tego i wyjdą z Unii Europejskiej
— mówił Tusk na antenie TVN24.
Już w 2018 roku Donald Tusk mówił o rzekomym wyprowadzaniu Polski z Unii. Dziś wraca do tego samego scenariusza. Dlaczego? Bo strach dzieli, a podzielonym społeczeństwem łatwiej sterować. Prawda jest prosta
— powiedział lektor w zamieszczonym wideo.
Żaden poważny kraj w Unii Europejskiej nie mówi dziś o wyjściu. Polska także. My chcemy silnej Polski w Unii, ale jako partnera na równych zasadach, nie jako podwykonawcy decyzji z Brukseli czy Berlina. Unia Europejska potrzebuje zmiany kierunku. Mniej szaleństwa klimatycznego, więcej rozwoju. Technologie, przemysł, bezpieczeństwo to powinna być przyszłość Europy, a nie ideologiczne projekty
— dodał.
Rosnące ceny
W kolejnym wpisie szef EKR odniósł się również do aktualnej sytuacji w Polsce. Przypomniał, że w czasie rządów PiS Polaków nie dotykały drastyczne wzrosty cen.
Kiedyś gdy ceny rosły - były tarcze. Dziś są tylko tweety…
— skonkludował.
