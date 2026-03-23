"Od lat to samo". "Zatrwożony" Tusk ostrzega przed polexitem. Morawiecki obnaża strategię premiera: "Dlaczego? Bo strach dzieli"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Donald Tusk oraz wpis Mateusza Morawieckiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Mateusz Morawiecki (screen)
Żaden poważny kraj w Unii Europejskiej nie mówi dziś o wyjściu, Polska także. My chcemy silnej Polski w Unii, ale jako partnera na równych zasadach, nie jako podwykonawcy decyzji z Brukseli czy Berlina. Unia Europejska potrzebuje zmiany kierunku” - napisał szef EKR Mateusz Morawiecki na portalu X, odnosząc się do straszenia Donalda Tuska polexitem.

Donald Tusk uruchomił ostatnio jeden ze swoich ulubionych tematów - polexit. Szef Koalicji 13 Grudnia, tak jak przez wiele lat, straszy Polaków, że powrót prawicy do władzy oznacza nieuchronne wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości do tego nie doszło, ale to nie przeszkadza Tuskowi w sianiu propagandy.

Dziś wraca do tego samego scenariusza”

Był premier Mateusz Morawiecki opublikował na portalu X wideo, gdzie przywołał słowa Donalda Tuska, który straszył Polaków polexitem.

Czytaj także

Jeśli oddamy władzę w roku 2027 tym, którzy chcą wyjść z Unii Europejskiej to oni doprowadzą do tego i wyjdą z Unii Europejskiej

— mówił Tusk na antenie TVN24.

Czytaj także

Już w 2018 roku Donald Tusk mówił o rzekomym wyprowadzaniu Polski z Unii. Dziś wraca do tego samego scenariusza. Dlaczego? Bo strach dzieli, a podzielonym społeczeństwem łatwiej sterować. Prawda jest prosta

— powiedział lektor w zamieszczonym wideo.

Czytaj także

Żaden poważny kraj w Unii Europejskiej nie mówi dziś o wyjściu. Polska także. My chcemy silnej Polski w Unii, ale jako partnera na równych zasadach, nie jako podwykonawcy decyzji z Brukseli czy Berlina. Unia Europejska potrzebuje zmiany kierunku. Mniej szaleństwa klimatycznego, więcej rozwoju. Technologie, przemysł, bezpieczeństwo to powinna być przyszłość Europy, a nie ideologiczne projekty

— dodał.

Czytaj także

Rosnące ceny

W kolejnym wpisie szef EKR odniósł się również do aktualnej sytuacji w Polsce. Przypomniał, że w czasie rządów PiS Polaków nie dotykały drastyczne wzrosty cen.

Kiedyś gdy ceny rosły - były tarcze. Dziś są tylko tweety…

— skonkludował.

Czytaj także

xyz/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych