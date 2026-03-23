Maciej Berek pokazał specyficzne poczucie sprawiedliwości. Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów mówił o badaniach w szpitalach, wykonanych ponad to, co przewidywał kontrakt z NFZ. - Nadwykonania oznaczają, że szpital realizuje więcej świadczeń, niż się umówił. Mamy płacić 100 proc., czy mamy powiedzieć: „to nie jest uczciwe”? - pytał minister Berek z przekonaniem, że zna odpowiedź. „To nie szpitale są nieuczciwe, tylko właśnie Maciej Berek” - ripostował Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia.
„Nieuczciwe” szpitale chcą badać więcej ludzi
Rząd Donalda Tuska planuje radykalne cięcia w rozliczaniu tzw. wysokokosztowych badań diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, kolonoskopia i gastroskopia). NFZ ma ograniczyć płatności za nadwykonania do 40 proc.
Jak widzi to szef Stałego Komitetu Rady Ministrów? Maciej Berek uważa, że to dotychczasowa praktyka była nieuczciwa i jak należy rozumieć, dopiero po cięciach badań diagnostycznych, do których namawiano ludzi od dekad, zacznie się wreszcie uczciwy proces w służbie zdrowia.
Nadwykonania oznaczają, że szpital realizuje więcej świadczeń, niż się umówił. I teraz pytanie jest takie - czy za zrealizowanie tego, co było ponad umowę, mamy płacić 100%, czy mamy powiedzieć: „to nie jest uczciwe, że umawiamy się z tobą na X, a ty robisz dwa razy X i mówisz: proszę mi zapłacić za wszystko”? Bo w istocie czym wtedy jest ten kontrakt?
— mówił w wywiadzie w Radiu Zet przedstawiciel rządu, zrzucając odpowiedzialność podejmowanych decyzji na szpitali.
Nic dziwnego, że jego słowa od razu wzbudziły emocje.
Logika „uśmiechniętego ministra”
Wytłumaczę Wam tę logikę… Według uśmiechniętego ministra z koalicji bankructwa- ratowanie życia ponad limit jest… NIEUCZCIWE! NFZ zaklepał leczenie 1000 osób, a ten 1001. pacjent, któremu lekarz uratował życie, to dla rządu „nieuczciwe nadwykonanie”. Zachorował nieuczciwie?
— pytała ironicznie była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Panie Ministrze, medycyna kompletnie pomyliła się Panu z matematyką! Dostaliście 30 proc. w wyborach, a zniesienie limitów obiecywaliście jako swój 30. konkret. Więc po prostu go zrealizujcie i wtedy będzie uczciwie!
— wzywała poseł PiS.
Po raz kolejny słucham tej wypowiedzi. Co za bezduszna postać. W systemie opieki zdrowotnej najważniejszy jest pacjent. Diagnostyka, którą zamierzacie poobcinać, to sedno postępowania z chorym. Brak prawidłowej diagnozy może skutkować długim i kosztownym leczeniem szpitalnym. Berek do pilnej dymisji za takie bezduszne i absurdalne poglądy!
— dodał mocno senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski.
Radosław Fogiel zaczął wpis na platformie X od pytania, które streszcza jego zdaniem koalicyjnego ministra.
Minister Tuska otwarcie: kogo interesują jacyś pacjenci, którzy trafiają do szpitali?
— napisał.
Najważniejsze, na ile świadczeń jest umowa, leczenie Polaków, którzy mają czelność tego nadmiarowo potrzebować, „nie jest uczciwe”. Co to są za ludzie?
— dodał.
„To nie szpitale są nieuczciwe…”
Z kolei Janusz Cieszyński stwierdził, że „Maciej Berek dowodzi po raz kolejny, że nie ma bladego pojęcia, o czym mówi”.
Nadwykonania dzielą się na dwa rodzaje:
— limitowane, do których od biedy mozna jego logikę zastosować
— nielimitowane, w których NFZ zarządzeniem zobowiązuje się do zapłacenia wszystkiego. Czyli wbrew temu co mówi M. Berek umowa jest na WSZYSTKO co szpital zrobi.
To nie szpitale są nieuczciwe, tylko właśnie Maciej Berek.
— wnioskował były wiceminister zdrowia.
Swój sceptycyzm najbardziej dosadnie wyraził jednak redaktor naczelny portalu zero.pl, Patryk Słowik
Wspaniałe podejście. Szpital leczy ludzi, którzy się zgłaszają, a minister, który ma nieporównywalnie lepszy dostęp do opieki zdrowotnej (a gdyby nie miał, wystarczy iść do wiceministra Szczepańskiego, on pomaga), zastanawia się, czy jeśli ludzi przychodzi dużo, to państwo powinno za leczenie ich wszystkich płacić; czy to uczciwe? No ku**a mać”
— napisał na X publicysta.
